Qui Rondinelle. Brescia, obiettivo salvezza o playoff. Il derby sul lago è la prova della verità

Il derby lombardo di questa sera in casa del Como offrirà una risposta di rilievo sul ruolo che il Brescia potrà recitare nel prosieguo di questa stagione di Serie B. Le Rondinelle, rilanciate dalla cura-Maran, devono mantenere alta la concentrazione per raggiungere il prima possibile la salvezza oppure possono alzare lo sguardo e fare dei playoff un obiettivo in cui credere? A questa domanda possono offrire una risposta più che attendibile i 90’ che andranno in scena al Sinigaglia, dove Bisoli e compagni, dopo le sconfitte rimediate con Parma e Cremonese, dovranno confrontarsi con un avversario che punta apertamente alla promozione diretta in Serie A.

Oltre a Lezzerini e Cistana, il Brescia rischia di non poter contare su Moncini, alle prese con una contusione. In ogni caso Maran ha indicato in modo chiaro lo spirito che i suoi giocatori dovranno mettere in campo a Como: "Dobbiamo giocare da protagonisti e con personalità. Serve ovviamente il sacrificio, ma dobbiamo provare a fare cose che con certe squadre è più difficile fare. Loro sono una corazzata. Prendiamo atto della loro forza, ma abbiamo la convinzione di provare a fare le cose che abbiamo preparato. Con i cinque cambi a disposizione – racconta l’allenatore bresciano – si possono vedere più partite nella stessa gara. Io sono chiamato a fare delle scelte, ma non è detto che chi non gioca dall’inizio non sia utile. Nel corso della stessa gara si possono cambiare le strategie, quello che conta è mantenere sempre i nostri criteri di gioco".

Al di là di quelle che saranno le scelte definitive per l’undici che partirà dal 1’, appare probabile la conferma della difesa a quattro, positiva contro il Cittadella. Vista anche la penuria di centrali, si va dunque verso la presenza in mezzo alla retroguardia di Adorni e di uno tra il favorito Papetti e Mangraviti. Conferme anche a centrocampo, dove il trio Bisoli-Paghera-Bertagnoli sembra offrire le giuste garanzie, mentre in avanti ci sono ben quattro candidati (Olzer, Galazzi, Bjarnason e Bianchi) che si contenderanno sino alla fine le due maglie sulla trequarti a sostegno della punta avanzata Borrelli.

Probabile formazione (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Olzer, Bjarnason; Borrelli. All: Maran.