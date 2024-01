Qui rondinelle. Contratto risolto tra Brescia e Ndoj. Ufficiale l’addio del centrocampista

Il Brescia ed Emanuele Ndoj hanno risolto consensualmente il contratto che li legava. Dopo il "tira e molla" dei giorni scorsi, ieri il comunicato ufficiale della società del presidente Cellino ha definito la situazione, trasformando il centrocampista albanese (seppur nato a Catania nel ’96) in un’ex Rondinella e chiudendo così un rapporto che è iniziato nel 2016 e da allora ha fruttato 135 presenze (condite da 11 reti ed intervallate nel 2022 da dieci gare col Cosenza). Durante la sua avventura in biancazzurro Ndoj ha fatto intravedere di essere un giocatore di talento, anche se non è mai riuscito a spiccare il definitivo salto di qualità. Un’opportunità che, a questo punto, il centrocampista che a novembre compirà 28 anni dovrebbe cercare di concretizzare a Lecco, in un ambiente che nelle scorse settimane ha dimostrato di credere in lui e di volergli affidare un ruolo importante nell’inseguimento della salvezza della matricola bluceleste. Sono così partite le trattative tra le due società, ma dapprima non è stato facile mettere d’accordo due presidente "vulcanici" come Cellino e Di Nunno e, in seguito, lo stesso Ndoj si è impuntato per ottenere una buonuscita che il Brescia Calcio non intendeva riconoscergli. Divergenze di idee che, alla fine, hanno portato alla risoluzione del contratto.

Luca Marinoni