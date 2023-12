Il Brescia pareggia in casa della Reggiana e Maran rimane imbattuto

Un rigore di Moncini in pieno recupero consente al Brescia di tornare dalla delicata trasferta in casa di una Reggiana affamata di punti con un pareggio di sicuro rilievo, anche se il bilancio finale lascia ugualmente spazio a qualche recriminazione per la squadra di Maran, che, con un pizzico di coraggio in più, avrebbe potuto inseguire con la giusta determinazione il risultato pieno. Così, invece, non è stato e solo la reazione d’orgoglio nel finale ha permesso alle Rondinelle di raddrizzare la situazione dopo essere passate in svantaggio a 12’ dal termine, così da conquistare un pari che le porta a +3 dalla zona play out. Sin dai primi minuti, complice l’importanza della posta in palio, le due contendenti non riescono a dare la necessaria continuità al proprio gioco.

Gli ospiti si fanno valere con Galazzi e Borrelli, mentre Nardi è il più incisivo dei granata, ma Bardi e Lezzerini devono compiere solo interventi di ordinaria amministrazione. Nel finale del primo tempo l’ultimo brivido è di marca emiliana, con Bianco che al 43’, da ottima posizione, non riesce a completare una profonda triangolazione dei padroni di casa. La situazione non cambia nella ripresa. Con il passare dei minuti il pareggio sembra destinato a diventare il verdetto finale del match, ma al 31’ arriva l’episodio che pare destinato a cambiare il copione della gara. Varela pesca bene Girma, che insacca il vantaggio della formazione di Nesta. Passano solo pochi minuti e lo stesso Girma diventa protagonista in negativo della partita, rimediando il secondo giallo che rilancia il forcing finale del Brescia. Le Rondinelle non mollano e in pieno recupero conquistano con Bianchi il rigore che consente a Moncini di firmare il definitivo 1-1 che consente a Maran di rimanere imbattuto. Luca Marinoni Reggiana-Brescia 1-1 (0-0) Reggiana (4-3-2-1): Bardi 6,5; Sampirisi 6,5, Fiamozzi 6 (29’ st Gondo 6), Romagna 6 (17’ st Varela 6,5), Marcandalli 6 (17’ st Szyminski 6); Libutti 6,5, Bianco 6,5, Nardi 6 (17’ st Da Riva 6); Portanova 6, Melegoni 6 (1’ st Girma 5,5); Antiste 6. A disposizione: Sposito; Satalino; Rozzio; Lanini; Shaibu. All: Alessandro Nesta 6,5. Brescia (3-4-2-1): Lezzerini 6; Adorni 6 (37’ st Ferro sv), Cistana 6,5, Mangraviti 6; Dickmann 6, Van De Looi 6,5, Bisoli 6,5, Jallow 6 (21’ st Olzer 6); Bjarnason 6 (28’ st Bianchi 6,5), Galazzi 6 (21’ st Bertagnoli 6); Borrelli 6 (28’ st Moncini 6,5). A disposizione: Andrenacci; Huard; Paghera; Fogliata; Papetti; Besaggio. All: Rolando Maran 6. Arbitro: Daniele Rutella di Enna 6. Reti: 31’ st Girma; 47’ st Moncini (rig.). Note: ammoniti: Nardi; Romagna; Adorni; Girma; Dickmann; Varela; Van De Looi; Bertagnoli – espulso: 39’ st Girma (doppia ammonizione) – angoli: 0-5 - recupero: 2’ e 8’ – spettatori: 8.793 (di cui 970 ospiti).