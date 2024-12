Rolando Maran recupera Verreth e Bisoli per la sfida al Catanzaro

Rolando Maran recupera delle importanti pedine per la sfida al Catanzaro. Il rientro del regista belga Matthias Verreth, unito al ritorno dal 1’ di capitan Bisoli, consente al tecnico di schierare a Catanzaro il miglior centrocampo.

Non è la sola nota lieta che precede un match difficile come quello in casa dei giallorossi. "Devo calcolare - è la premessa dell’allenatore biancazzurro - il minutaggio di ogni singolo giocatore, ma possiamo dire che con la rosa al completo la squadra è più forte ed arriviamo in buone condizioni al match con i giallorossi. Dobbiamo verificare con la massima attenzione quanto possono rimanere in campo elementi come Moncini, Borrelli, Bisoli, Verreth e Galazzi.

Il Catanzaro - entra nel dettaglio lo stesso Maran - è in un buon momento, ma anche noi ci siamo allenati bene e arriviamo con energia e fiducia a questa partita. Sappiamo che sarà una gara da “leggere“ nel modo giusto. Le previsioni parlano di vento forte e pioggia e già l’anno scorso abbiamo visto come sono cambiate le cose dal primo al secondo tempo, quando il vento si è fatto forte. Inoltre non dobbiamo dimenticare che lo scorso anno loro sono arrivati alla semifinale playoff".

Sul fronte della formazione che sfiderà i calabresi, merita un occhio di riguardo la contemporanea presenza di Moncini e Borrelli, che finalmente sono pronti per giocare insieme dopo un’attesa tanto lunga: "Purtroppo - conviene mister Maran - i nostri attaccanti non hanno avuto continuità a causa degli infortuni". Una “serie“ da chiudere una volta per tutte con una prestazione vincente e convincente, magari condita pure dal gol, in questa impegnativa sfida a Catanzaro che può trasmettere nuova convinzione e fiducia alle Rondinelle.

Formazione (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini. All. Maran. Luca Marinoni