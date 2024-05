Rondinelle al lavoro. Vertice Cellino-Maran: tre tasselli per il Brescia

Il Brescia è già nel pieno del mercato che dovrà preparare la nuova stagione. In cima alla lista del presidente Cellino ci sono due punti in evidenza. Da una parte, infatti, il massimo dirigente delle Rondinelle incontrerà a breve Maran per definire insieme al tecnico i dettagli e le reali ambizioni del Brescia che verrà. Dall’altra cresce l’attesa per l’appuntamento con il Frosinone, destinato a stabilire quello che sarà il futuro di Borrelli. L’intenzione di Cellino è quella di riscattare l’attaccante che ha fatto bene al suo primo anno in biancazzurro, ma fondamentale sarà la richiesta che avanzerà il sodalizio ciociaro, visto che il presidente del Brescia, pur ribadendo il suo apprezzamento per il giocatore, non intende svenarsi per un solo calciatore. A stagione conclusa si stanno definendo alcune posizioni dei calciatori che quest’anno hanno lavorato con Maran e se Jallow e Olzer hanno prolungato il loro contratto con le Rondinelle, è invece ormai definitivo il saluto di Huard e Van De Looi, il cui rapporto sta per scadere e non verrà rinnovato.

Per comprendere le reali intenzioni della società sarà molto importante vedere che mercato verrà portato avanti. Da diverso tempo a questa parte si evidenzia il bisogno di inserire almeno un terzino sinistro, una punta ed un difensore centrale. Per quel che riguarda i primi due ruoli stanno crescendo le quotazioni di Corrado, attualmente in prestito al Modena dalla Ternana, ex FeralpiSalò di scuola Inter, e di Tutino, che potrebbe lasciare Cosenza (anche se appartiene al Parma), mentre sul fronte della difesa le mosse del presidente Cellino saranno legate anche all’eventuale partenza di Cistana. In ogni caso il reparto arretrato richiede un rinforzo anche solo dal punto di vista numerico.

Tra i giocatori che non saranno presenti al raduno del Brescia c’è sicuramente Fares, che dovrebbe rientrare alla Lazio dopo una stagione tormentata da troppi problemi fisici e poche presenze in campo. Il reparto dei portieri sembra destinato a rimanere invariato, con Lezzerini, Andrenacci e Avella collocati in ordine gerarchico, mentre saranno esaminate nei prossimi giorni le posizioni di elementi come Bertagnoli, Bianchi, Mangraviti e Cartano, ma anche dei giovani Ferro, Fogliata e il rientrante Nuamah. Sul fronte dei possibili obiettivi si parla di Sgarbi, attaccante del 2001, che sta disputando i playoff di serie C con l’Avellino, ma il cui cartellino appartiene al Napoli. Sembra invece destinata a rimanere una semplice voce di inizio mercato l’interessamento per Gytkjaer del Venezia, che è in lotta per tornare in serie A con i lagunari, mentre la retrocessione in C dell’Ascoli potrebbe avvicinare ai biancazzurri il talentuoso Mandes, attaccante portoghese del ’99.