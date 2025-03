Serie B, la corsa salvezza del Brescia parte dal difficile campo dello Spezia

L’anticipo del venerdì sera che aprirà la trentunesima giornata di serie B vedrà in campo Spezia e Brescia per una sfida molto importante per entrambe, seppur per motivi contrapposti.

In effetti i liguri padroni di casa sono decisi a continuare l’inseguimento al secondo posto del Pisa che vale la promozione diretta in serie A e dista attualmente cinque punti (senza dimenticare la necessità di tenersi alle spalle l’ambiziosa Cremonese), mentre le Rondinelle, scivolate dopo l’ultimo turno in zona playout, devono trovare la forza per rialzarsi e rilanciare la loro corsa verso la salvezza. Incontro da non sbagliare, dunque, per entrambe le contendenti, con gli spezzini che recuperano in extremis Francesco Pio Esposito, nato Castellammare di Stabia, ma ormai bresciano d’adozione come la sua famiglia, ma devono rinunciare al fratello Salvatore, a Soleri e allo squalificato Vignali. Per il resto mister D’Angelo, che conta una volta di più sull’apporto del caldo pubblico del “Picco”, deve fare i conti con le condizioni incerte di Degli Innocenti e di Lapadula, che è rientrato solo da poche ore dopo aver giocato con la nazionale del Perù.

Sul fronte bresciano, a livello individuale mister Maran recupera (finalmente) Cistana, ma anche Bertagnoli è pronto a rispondere alla chiamata del tecnico. Notizie diverse, invece, per Bjarnason e Olzer, che dovrebbero alzare bandiera bianca, mentre verrà valutato solo in extremis Galazzi. Vista anche l’importanza della trasferta, l’allenatore biancazzurro sta valutando con grande attenzione il modulo sul quale puntare per tornare da La Spezia con un risultato positivo, al di là dei pronostici dell’immediata vigilia che parlano in favore dei liguri.

Per raggiungere un simile obiettivo, Maran sembra orientato a puntare sul 3-5-2, che si presenterebbe a specchio rispetto al prevedibile schieramento dello Spezia e potrebbe offrire una valida copertura. Anche se le prossime saranno ore di attenta riflessione per l’allenatore delle Rondinelle, l’opzione più accreditata rimane quella della contemporanea presenza in attacco di Borrelli e Moncini, con Nuamah e D’Angelo a contendersi la maglia sulla corsia di sinistra del centrocampo, pronti a sostenere le due punte. “Dobbiamo affrontare questa partita con equilibrio e personalità. Durante la sosta abbiamo lavorato con intensità, abbiamo le nostre carte da giocare e dobbiamo farlo con coraggio, senza guardare alla classifica, ma alla gara”. È stata la premessa con la quale Rolando Maran ha voluto illustrare questa sfida in salita con lo Spezia, chiedendo ai suoi di far valere al “Picco” tutto l’orgoglio, la volontà e il coraggio a loro disposizione.

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Degli Innocenti, Bandinelli, Reca, Pio Esposito, Di Serio. All: D’Angelo. Brescia (3-5-2): Lezzerini; Cistana, Adorni, Jallow; Dickmann, Bisoli, Verreth, Bertagnoli, Nuamah; Borrelli, Moncini. All: Maran.

Dove vederla

La gara si giocherà venerdì 28 marzo alle ore 20.30 allo Stadio Picco di La Spezia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.