Avanti col tecnico. Maran resta alla guida del Brescia. A Cellino mancano alternative

Salvo colpi di scena nei prossimi giorni, Rolando Maran guiderà il Brescia nella difficile trasferta di venerdì 28 in casa dello Spezia. Il tecnico biancazzurro, alla fine, è stato un buon profeta, visto che sin dal dopo partita di Frosinone ha rilanciato la sua sfida affermando: "Adesso abbiamo due settimane di lavoro per preparare la prossima partita e per fare in modo che quei dettagli che non hanno funzionato possano andare al giusto posto". Una fiducia che ha trovato il sostegno fondamentale di tutta la squadra, la quale ha ribadito il suo legame con l’allenatore al presidente Cellino. Quest’ultimo, deluso, aveva pensato seriamente di provare una nuova strada. Il massimo dirigente bresciano ha esaminato le possibili alternative a Maran, ma non ha individuato una figura che gli potesse offrire le garanzie necessarie per fare uscire da un momento tanto difficile le Rondinelle. Il Brescia, nelle ultime sei gare, ha raccolto tre punti ed è in zona rossa. Il pensiero della squadra biancazzurra, del resto, era stato anticipato già da Moncini a Frosinone: "Dobbiamo lavorare ancora di più per uscire tutti insieme da questa situazione". Due settimane di preparazione e il possibile rientro di Cistana possono aiutare a sovvertire il pronostico a La Spezia e a ridare sostanza alla voglia di salvezza delle Rondinelle.

L.M.