Serie B: il Brescia non si arrende mai, punto di sostanza a Marassi

Brescia – Il Brescia strappa all’ultimo assalto un pareggio ricco di significato in casa di una Sampdoria sciupona. In effetti la squadra di Maran non mostra una prestazione di particolare livello, ma ha il grande merito di rimanere sempre in partita e proprio all’ultimo tentativo riesce a raddrizzare il punteggio con un imperioso stacco di testa dell’avanzato Adorni, che offre un risultato positivo di indubbio rilievo alla formazione di Maran e lascia grande rammarico ai blucerchiati dell’ex Pirlo.

Le due contendenti, ben decise a fare risultato nonostante le assenze con le quali devono fare i conti, cominciano la gara con grande attenzione. Nei primi 20’ le Rondinelle si propongono con coraggio e si spingono nella metà campo doriana con gli spunti di Bertagnoli e Dickmann, ma Stankovic non si lascia sorprendere. La squadra del bresciano Pirlo cerca di avanzare il raggio della propria azione e al 22’ assapora per qualche istante la gioia del gol. De Luca va al cross per Alvarez che riesce ad insaccare di testa, ma l’arbitro annulla per un fallo su Dickmann.

L’azione si ripete quasi in fotocopia al 33’, ma questa volta lo conclusione di Alvarez, servito da Dapaoli, si stampa sulla traversa. Scampato il pericolo, il Brescia cerca di replicare, ma il finale di primo tempo è di marca locale, con Barreca e De Luca che sfiorano il vantaggio. Nella ripresa mister Maran cerca di cambiare le carte a sua disposizione per ricaricare le Rondinelle, che si dispongono con la difesa a tre, ma sono ancora i blucerchiati a rendersi maggiormente insidiosi con Alvarez e Depaoli, mentre sul fronte opposto si segnala Jallow che è entrato bene in partita.

L’episodio che infrange l’equilibrio giunge al 17’. Papetti e Alvarez si scontrano a centrocampo e Darboe può avanzare indisturbato ed offrire a Kasami il pallone che vale l’1-0. Il vantaggio fortemente voluto carica la Sampdoria e infligge un duro colpo al morale del Brescia. La formazione di Maran cerca comunque di spingersi in avanti alla ricerca del pareggio, ma, così facendo, offre invitanti spazi per le ripartenze dei blucerchiati. Sembra così finita per le Rondinelle, ma la Sampdoria, nonostante le occasioni, non riesce a chiudere la partita e al 4’ di recupero Adorni anticipa tutti su un cross da centrocampo di Paghera e firma l’ormai insperato pareggio che premia la voglia della squadra di Maran di non mollare mai. Sampdoria-Brescia 1-1 (0-0) Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic 6,5; Piccini 6 (35’ st Leoni sv), Ghilardi 6, Gonzalez 6; Depaoli 6,5, Yepes 6,5 (41’ st Askildsen sv), Darboe 6 (24’ st Benedetti 6), Kasami 6,5, Barreca 6,5; Alvarez 7 (43’ st Stojanovic sv); De Luca 6,5 (43’ st Ntanda sv). A disposizione: Tantalocchi; Ravaglia; Girelli; Langella; Alesi; Pozzato; Uberti. All: Andrea Pirlo 6.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 6,5; Dickmann 6,5, Papetti 5,5, Adorni 6,5, Fares 5,5 (13’ st Mangraviti 6); Bisoli 6, Van De Looi 6 (26’ st Paghera 6,5), Bertagnoli 6 (32’ st Besaggio 6); Bjarnason 6 (13’ st Ferro 6), Bianchi 5,5 (1’ st Jallow 6); Moncini 6. A disposizione: Avella; Huard; Cartano. All: Rolando Maran 6,5.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo 6.

Reti: 17’ st Kasami; 49’ st Adorni.

Note: ammoniti: Moncini; Darboe; Fares – espulso: 34’ st Maran (all. Brescia) per proteste - angoli: 2-6 - recupero: 0 e 6’ - spettatori: 21.638.