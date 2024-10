Il Brescia lancia la sfida al Sassuolo con la squadra decimata dagli infortuni: probabili formazioni e dove vederla

Ancora una sfida contro un suo ex allenatore per il Brescia, che si appresta a ripartire dopo la sosta per le nazionali ospitando il Sassuolo guidato in panchina da Fabio Grosso, che per tre partite è stato il tecnico delle Rondinelle. Al di là di questa curiosità l’incontro in programma domani, sabato 19 ottobre, al “Rigamonti” si preannuncia molto importante per entrambe le contendenti, visto che i biancazzurri di Rolando Maran, oltre a voler regalare un successo di rilievo ai propri tifosi e a dare continuità al proprio percorso positivo, sono determinati a dimostrare con i neroverdi di poter rimanere nella zona che conta della classifica della serie B (“Siamo pronti a giocarcela con la favorita della serie B” ha ribadito il tecnico bresciano), mentre gli emiliani sono intenzionati ad operare l’ulteriore scatto in avanti necessario per credere sempre più nella promozione diretta.

Una sfida da tripla, dunque, che il Brescia dovrà affrontare facendo i conti con un’infermeria piena, visto che saranno certamente assenti Bisoli e Moncini, ma, con tutta probabilità, oltre al giovane Muca, saranno indisponibili pure Galazzi e Bianchi, mentre dovrebbero essere a disposizione per una maglia da titolare Verreth e Olzer, che nei giorni scorsi hanno accusato problemi fisici. Il tutto per una situazione che chiama Maran a studiare con attenzione la formazione migliore da mandare in campo dal 1’, uno schieramento che sembra ondeggiare tra il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1, ma che, almeno al momento, non esclude una ulteriore soluzione con difesa a tre e due attaccanti.

Sul fronte del Sassuolo, che sta cercando di trovare la convinzione e la continuità necessarie per tornare immediatamente in serie A, la nota saliente di questa vigilia riguarda Berardi. Mister Grosso, che ha sottolineato che la sua squadra dovrà giocare a Brescia con umiltà e concentrazione contro un avversario in salute, sembra intenzionato a dare minuti al trequartista, che viene seguito ancora da squadre della massima divisione e che pare ormai pienamente recuperato.

Entrambi i tecnici, proprio a causa del particolare rilievo del match, hanno chiesto a più riprese in questi giorni la massima attenzione dal primo all’ultimo istante di gioco. La squadra che saprà uscire dal “Rigamonti” con i tre punti in tasca, in effetti, potrà davvero coltivare dolci sogni di gloria in questa stagione cadetta che si sta confermando impegnativa e sempre molto incerta.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Fogliata (Bertagnoli), Verreth, Besaggio; Olzer; Juric, Borrelli. All; Maran.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal (Muharemovic), Romagna, Doig; Boloca, Ghion, Thorstvedt; Volpato, Mulattieri, Laurienté. All: Grosso.

Dove vederla

La partita si giocherà domani, sabato 19 ottobre, alle ore 17.15, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn.