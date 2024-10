Serie A1 femminile. Brixia, l’avvio è col piede sbagliato. Obiettivo riscatto contro Sassari

La terza avventura consecutiva in A1 per la Brixia è iniziata col piede sbagliato. La squadra di coach Zanardi non solo si è arresa nell’anticipo con il Faenza, ma ha anche messo in mostra una prova che ha evidenziato una difesa assai perforabile ed un attacco ancora lontano dalla necessaria concretezza. Una prestazione negativa, che ha fatto dimenticare le note positive intraviste durante il precampionato e che chiama le biancazzurre a voltare subito pagina per trovare un pronto riscatto e far vedere il loro reale valore. In tal senso un aiuto viene dal calendario, visto che capitan Tassinari e compagne, nel fine settimana che sta arrivando, osserveranno un turno di riposo e riprenderanno il loro cammino domenica 13 ottobre ospitando la Dinamo Sassari. L’allenatore bresciano e le sue giocatrici hanno quindi a disposizione due settimane di lavoro per preparare il prossimo incontro, un periodo che sarà sfruttato per far crescere l’amalgama e i meccanismi di gioco in un gruppo molto rinnovato, ma anche per correggere quello che con Faenza non ha funzionato. L’intento col quale la Brixia guarda al torneo appena partito è quello di alzare l’asticella dopo le ansie delle stagioni scorse. Per riuscirci tutte le brixiane dovranno dare il meglio delle loro qualità e trovare la convinzione e la determinazione che non si sono viste con Faenza. Luca Marinoni