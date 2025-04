Derby Brescia-Mantova: sfida cruciale al Rigamonti per la salvezza

Il derby che Brescia e Mantova giocheranno alle 15 al Rigamonti rappresenta per entrambe un esame assolutamente da non sbagliare. I punti in palio valgono doppio e le due contendenti, impegnate nella lotta per la salvezza, vogliono imprimere una svolta decisa al rispettivo cammino. Un sfida diretta molto sentita dai due allenatori, con Maran e Possanzini (alla prima da avversario a Mompiano) che sono decisi a ripetere con le loro squadre il successo colto nell’ultimo turno.

"Conta vincere - conviene il tecnico delle Rondinelle - Dobbiamo ripetere la prova e il risultato con lo Spezia ed è bello poterlo fare in casa, dove è troppo tempo che non vinciamo". Il forfait di Cistana, che si aggiunge a quelli degli infortunati Olzer e Fogliata e degli squalificati Adorni e Besaggio, prefigura una situazione di emergenza in casa biancazzurra: "Non dobbiamo lasciarci condizionare dalle assenze, dobbiamo solo dare tutto quello che abbiamo per riprenderci il Rigamonti". Uno stadio che è stato a lungo la casa di Possanzini, bandiera delle Rondinelle con oltre 200 presenze: "Non sarà una partita come le altre - ammette l’ex attaccante - Ci sarà grande emozione, ma questo è il nostro lavoro. Durante i 90’ della partita bisogna dimenticare tutto. Una volta finita ci sarà tempo per liberare i ricordi".

L’allenatore virgiliano chiede ai suoi giocatori di sfruttare il successo con il Sudtirol: "Il ritorno alla vittoria ci ha tolto un peso. In settimana i ragazzi si sono allenati ancora con più entusiasmo e fiducia. Ultimamente ci mancavano i risultati, perché lo spirito c’è sempre stato. Adesso dobbiamo proseguire. A Brescia troveremo un ambiente caldo. Dovremo essere bravi e lucidi nel gestire i momenti nei quali loro spingeranno di più". Quanto alla formazione, il Mantova ha il solo dubbio Mensah: "Non ha potuto allenarsi al meglio - spiega il mister virgiliano - Prima di questa gara abbiamo deciso di andare in ritiro. Stare tutti insieme aiuta a fare meglio e noi vogliamo fare bene in questa sfida nella quale, sicuramente, ci giochiamo tanto".

Per quel che riguarda i moduli, mentre i biancorossi dovrebbero riproporre il 4-2-3-1 che li ha riportati alla vittoria, la contemporanea assenza di due centrali come Adorni e Cistana potrebbe indurre Maran ad abbandonare la difesa a tre e ripresentare il 4-3-1-2 con i giovani Calvani e Papetti davanti a Lezzerini. In caso contrario, nella difesa a tre i due centrali potrebbero venire affiancati da Jallow.

Probabili formazioni - Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Calvani, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah; Borrelli, Moncini. All. Maran.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Debenedetti. All. Possanzini.