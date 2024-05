Serie B. Brescia, nodo Borrelli. Stretta per Corrado

Il prolungamento del contratto di Rolando Maran rappresenta a buon diritto la fertile base sulla quale il Brescia può poggiare la nuova stagione. Nell’ambiente biancazzurro, però, si spera che il prossimo campionato possa alzare in modo significativo l’asticella delle ambizioni delle Rondinelle, non solo cancellando i patemi dell’anno scorso, ma consentendo a capitan Bisoli e compagni di tornare a lottare con convinzione per il ritorno in serie A. Un intento che, in ogni caso, dovrà fare i conti con rivali altrettanto motivate e che già si stanno attrezzando in modo significativo a questo scopo. Proprio per questo la società del presidente Cellino è chiamata a rispondere in modo adeguato alle accreditate concorrenti che potrebbe ritrovare sul proprio cammino. Una riflessione che assegna un’importanza fondamentale al mercato biancazzurro e a quelle che saranno le linee guida dei movimenti delle prossime settimane. Sistemata nel migliore dei modi la panchina, il Brescia adesso deve trovare la forza per consolidare il gruppo che, in ogni caso, con Maran ha fatto bene, risalendo dalla zona playout ai playoff.

Viste le giocate e le reti segnate in questa prima stagione in biancazzurro un occhio di riguardo a tal proposito spetta a Gennaro Borrelli (nella foto), ma il futuro dell’attaccante verrà deciso insieme al Frosinone e raggiungere l’accordo per trattenere a Brescia il promettente classe 2000 non sarà facile e, soprattutto, potrebbe richiedere un notevole esborso economico. Rimanendo in tema di investimenti, soprattutto dopo la retrocessione in C della Ternana, sembra sempre più vicino alle Rondinelle il classe 2000 Corrado, terzino sinistro ex FeralpiSalò, ma per competere ai massimi livelli di un campionato che si preannuncia particolarmente impegnativo servono almeno un inserimento di “sostanza“ al centro della difesa e in attacco. Obiettivi che rappresentano per il Brescia il pass per tornare a lottare per la promozione in serie A.

Luca Marinoni