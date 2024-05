Serie B, il Brescia a Bari pensando agli spareggi-promozione

Messa al sicuro la partecipazione ai playoff, domani sera il Brescia concluderà la stagione regolare giocando una gara davvero particolare in casa di un Bari con l’acqua alla gola.

I Galletti sono obbligati a vincere per cercare di evitare la retrocessione diretta e giocarsi tutto ai play out (per i pugliesi, in svantaggio negli scontri diretti con lo Spezia, la salvezza diretta è ormai irraggiungibile anche tenendo conto di tutte le possibili combinazioni favorevoli). Vigilia ben diversa, invece, per le Rondinelle, che attualmente sono ottave e che potrebbero anche balzare in sesta posizione, ma devono sperare nei contemporanei risultati negativi di Palermo e Sampdoria, che renderanno visita rispettivamente a Sudtirol e Catanzaro, entrambe senza particolari stimoli in quest’ultima giornata.

Proprio questa situazione di partenza sembra spingere la squadra di Maran a rivolgere la sua attenzione già ai playoff, più che ad una sfida tutta in salita in un San Nicola che si preannuncia “bollente”. Anche se certi calcoli andranno fatti solo dopo il 90’ (recupero compreso, naturalmente), la compagine biancazzurra, salvo sorpassi dell’ultima ora, a questo punto sembra destinata ad incrociare nel primo turno degli spareggi il Catanzaro, lasciando a Palermo (che dovrà cercare di mantenere il favore del fattore campo) e Sampdoria il compito di affrontarsi nell’altra sfida.

È doveroso ribadire che si tratta solo di ipotesi sulla carta, ma che sembrano indurre pure mister Maran a non voler correre rischi proprio in chiave play off. In effetti, qualora non intervengano sorprese dell’ultima ora, il Brescia a Bari non dovrebbe azzardare i diffidati (Jallow, Paghera, Papetti e Cistana) e anche l’acciaccato Moncini, che nei giorni scorsi ha lavorato ancora a parte, con tutta probabilità verrà preservato da ulteriori, possibili traumi.

Per quel che riguarda gli altri giocatori attualmente al centro dell’attenzione, rimarranno in dubbio sino alla fine pure Fares e Fogliata, mentre Mangraviti, che pure si è allenato a lungo a parte, dovrebbe costituire una coppia centrale della difesa del tutto inedita in compagnia di Cartano, che sarà all’esordio assoluto in questa stagione. Saranno le prossime ore a sciogliere le ultime riserve di mister Maran, che vuole presentare un Brescia nelle migliori condizioni possibili per questo sospirato ritorno ai play off. Rimane invece ben concentrato sulle ansie del presente il Bari, che in questi giorni prosegue il silenzio e stampa e che è consapevole di trovarsi davanti ad una finale solo da vincere per continuare a sperare di rimanere in serie B.

Probabili formazioni

Bari (4-3-3): Pissardo; Pucino (Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Lulic, Benali, Acampora; Sibili, Puscas, Nasti. All: Federico Giampaolo. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cartano, Mangraviti, Huard; Bisoli, Van De Looi (Bertagnoli), Besaggio; Bjarnason, Galazzi; Bianchi. All: Rolando Maran. La partita si giocherà domani, venerdì 10 maggio, alle 20.30, allo Stadio San Nicola di Bari e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.