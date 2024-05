Serie B, il Brescia cade a Bari e sfiderà il Catanzaro

Brescia – Il Brescia giocherà il turno preliminare dei play off sabato 18 a Catanzaro, con la necessità di puntare solo sulla vittoria per far proseguire il suo cammino. Questa è il verdetto dell’ultima giornata della stagione regolare che vede le Rondinelle, scese in campo con una formazione con diverse variazioni, arrendersi ad un Bari costretto a vincere per sperare di evitare la retrocessione in C e concedersi almeno l’ancora di salvataggio dei play out. Alla fine esultano i Galletti, che si giocheranno tutto nel doppio confronto con la Ternana, mentre la compagine biancazzurra, che, complici le vittorie di Sampdoria e Palermo, non avrebbe potuto in ogni caso migliorare il suo ottavo posto, può cercare di recuperare energie e convinzione in vista della sfida senza appello in Calabria. Sin dai primi minuti il caldo pubblico del San Nicola vede i biancorossi spingere con determinazione, mentre il Brescia, che propone capitan Bisoli nell’inedito ruolo di centrale, non riesce a pungere in avanti la difesa guidata dall’ex Di Cesare.

La pressione dei padroni di casa viene premiata al 26’ con Sibilli che beffa Lezzerini e rilancia le speranze della squadra di Giampaolo. La formazione di Maran cerca di rimanere in partita, ma non crea problemi alla retroguardia barese e al 12’ della ripresa arriva il raddoppio con l’ex Di Cesare che, di fatto, chiude la gara. I risultati desiderati dagli altri campi non arrivano e il Bari dovrà giocarsi tutto nel doppio confronto con la Ternana alla quale non è bastata la vittoria con la già retrocessa FeralpiSalò (1-0 per gli umbri firmato da Distefano al 25’ del primo tempo) per agganciare la salvezza diretta che, invece, può festeggiare lo Spezia per la vittoria in rimonta con il Venezia. Bari-Brescia 2-0 (1-0) Bari (4-3-1-2): Pissardo 6; Pucino 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6,5, Ricci 6; Benali 6, Maiello 6 (39’ st Lulic sv), Achik 6 (24’ st Dorval 6); Acampora 6 (17’ st Bellomo 6); Sibilli 6,5 (39’ st Colangiuli sv), Nasti 6 (24’ st Puscas 6). A disposizione: Pellegrini; Maita; Matino; Zuzek; Zanaboni; Aramu; Kallon. All: Federico Giampaolo 6,5. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 5,5; Dickmann 6, Bisoli 6,5, Papetti 6 (38’ st Cartano sv), Huard 6.5; Bertagnoli 6 (30’ st Olzer 6), Van De Looi 6, Besaggio 6; Galazzi 6 (30’ st Ferro 6), Bjarnason 6 (49’ st Nuamah sv); Bianchi 6 (38’ st Fogliata sv). A disposizione: Andrenacci; Paghera; Cistana; Jallow; Pandini; Ghidini. All: Rolando Maran 6. Arbitro: Andrea Colombo di Como 6. Reti: 26’ pt Sibilli; 12’ st Di Cesare. Note: ammoniti: Dorval - angoli: 12-1 - recupero: 1’ e 4’ - spettatori: 21.732.