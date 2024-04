Serie B, Pisa battuto 3-1: per il Brescia tre passi verso i play off

Brescia – Il Brescia di Maran continua con crescente convinzione la sua corsa verso i play off. Le Rondinelle superano 3-1 il Pisa nella sfida diretta e conquistano tre punti preziosi. In avvio le due squadre si affrontano con grande attenzione, ben decise a non commettere errori. Con il passare dei minuti, però, cresce il ritmo dei padroni di casa, che riescono ad andare al tiro con Galazzi e Moncini, ma la rete difesa da Loria rimane inviolata, mentre sul fronte opposto la difesa biancazzurra chiude in modo puntuale gli spazi davanti a Lezzerini. Aumenta il ritmo del Brescia, che al 37’ sblocca il risultato con Moncini, pronto a trasformare un invitante assist di Bianchi nel vantaggio che accompagna i biancazzurri all’intervallo.

Il Pisa cerca di affidare la sua voglia di ribaltare la situazione alla ripresa, ma dopo 10’ Bisoli offre un prezioso pallone a Bianchi, che supera i difensori ospiti e sigla il raddoppio che carica ulteriormente il Brescia. La formazione di Aquilani non riesce a rendersi veramente pericolosa e le Rondinelle possono così gestire le sorti della gara con crescente convinzione fino al 40’, quando Moncini firma la doppietta personale ed il tris che rende del tutto indolore per la compagine di Maran la rete firmata al 5’ di recupero dall’ex Torregrossa su rigore. I tre punti preziosi per la rincorsa ai play off sono già al sicuro nella cassaforte della formazione bresciana, che nel prossimo turno, domenica 14 aprile, renderà visita al Venezia. Brescia-Pisa 3-1 (1-0) Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 6; Dickmann 6,5, Cistana 6 (30’ st Papetti 6), Adorni 6,5, Jallow 6,5; Bisoli 6,5, Paghera 6,5 (36’ st Van De Looi sv), Besaggio 6 (30’ st Fares 6); Bianchi 6,5 (30’ st Bjarnason 6), Galazzi 6,5 (36’ st Fogliata sv); Moncini 7. A disposizione: Avella; Huard; Mangraviti; Cartano; Ferro. All: Rolando Maran 7. Pisa (3-5-2): Loria 6; Calabresi 6, Caracciolo 6 (1’ st Leverbe 6), Canestrelli 6 (16’ st Torregrossa 6,5); D’Alessandro 6,5, Valoti 6 (1’ st Matteo Tramoni 6,5), Marin 6,5, Esteves 6, Beruatto 6 (31’ st Hermannsson 6); Moreo 6 (1’ st Arena 6), Bonfanti 6. A disposizione: Nicolas; Lisandru Tramoni; Torregrossa; Touré; Mlakar; Masucci; De Vitis; Veloso. All: Fabio Aquilani 6. Arbitro: Paride Tremolada di Monza 6. Reti: 37’ pt Moncini; 10’ st Bianchi; 40’ st Moncini; 50’ st Torregrossa (rig.). Note: ammoniti: Marin; Caracciolo; Canestrelli; Leverbe; Adorni; Cistana – angoli: 1-2 - recupero: 1’ e 4’ - spettatori: 5.415 (di cui 105 ospiti).