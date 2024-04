Serie B, Brescia e Spezia non riescono a superarsi: finisce 0-0

Brescia – La combattuta sfida tra Brescia e Spezia si chiude con un pareggio a reti bianche che, sostanzialmente, premia i meriti di entrambe le contendenti, anche se non consolida nel modo desiderato gli obiettivi di entrambe. Una gara che le Rondinelle hanno cercato più a lungo di vincere, anche se proprio nell’ultima azione hanno dovuto affidarsi alla buona sorte per un tocco di Kouda a colpo sicuro che si è stampato sulla traversa e poi è tornato in gioco senza varcare la fatidica linea bianca. Al di là del grosso spavento finale, la squadra di mister Maran si è impegnata con grande volontà sin dall’inizio per dedicare una vittoria a Paghera, colpito dalla scomparsa della madre, ma pure i liguri, sempre nella zona calda della classifica, hanno lottato con determinazione per raccogliere punti preziosi in chiave salvezza.

Sospinti da questa motivazione, in effetti, gli aquilotti partono forte e si rendono subito insidiosi con Falcinelli e Vignali. I biancazzurri si coprono con attenzione e replicano con Bjarnason, che di testa manca di poco lo specchio della porta. La gara rimane aperta e con ripetuti capovolgimenti di fronte per tutto il primo tempo, ma le occasioni capitate nell’ordine a Elia, Bianchi, Dickmann e Besaggio rimangono senza esito. La situazione non cambia nella ripresa che vede ancora lo Spezia rendersi minaccioso per primo in avvio con Di Serio, ma Lezzerini è reattivo. Con il passare dei minuti la squadra di Maran aumenta i giri del suo motore e Bisoli e Bianchi impensieriscono Zoet. Nel finale il Brescia, che mercoledì 1 maggio giocherà il derby in casa della FeralpiSalò, cerca con decisione il vantaggio, ma non riesce a superare la retroguardia e ligure e proprio all’ultima azione rischia la beffa più amara per il tocco di Kouda, ma la traversa e il successivo controlla al Var dicono che il pareggio è il risultato più giusto. Brescia-Spezia 0-0 (0-0) Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 6,5; Dickmann 6,5, Cistana 6, Adorni 6, Jallow 6; Bisoli 6,5, Van De Looi 6 (20’ st Paghera 6), Besaggio 6 (20’ st Huard 6); Galazzi 6 (33’ st Ferro sv), Bjarnason 6 (1’ st Bertagnoli 6); Bianchi 6. A disposizione: Avella; Fares; Moncini; Mangraviti; Cartano; Fogliata; Papetti. All: Rolando Maran 6,5. Spezia (3-5-2): Zoet 6,5; Mateju 6, Hristov 6,5, Nikolaou 6,5; Elia 6 (38’ st Jagiello sv), Nagy 6, Salvatore Esposito 6,5, Bandinelli 6 (11’ st Kouda 6,5), Vignali 6 (26’ st Reca 6); Falcinelli 6 (11’ st Verde 6), Di Serio 6 (38’ st Francesco Pio Esposito sv). A disposizione: Zovko; Wisniewski; Tanco; Moro; Gelashvili; Candelari; Bertola. All: Luca D’Angelo 6,5. Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo 6. Reti: ---. Note: ammoniti: Vignali; Bisoli; Mateju – angoli: 5-5 - recupero: 1’ e 4’ - spettatori: 5.321 (di cui 345 ospiti).