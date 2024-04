Brescia, esame di maturità a Venezia. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Domani il Brescia completerà il programma della trentatreesima giornata di serie B andando a giocare il posticipo in casa del Venezia. Una sfida dal fascino notevole, che si disputerà in una cornice particolare come quella dello Stadio Penzo. Al di là degli aspetti geografici, però, l’incontro con gli arancioneroverdi, decisi a vincere per continuare a lottare per la promozione diretta, riveste un’importanza singolare per questo finale di stagione della squadra di Maran. Proprio grazie allo slancio trasmesso dall’attuale allenatore, Bisoli e compagni si sono inseriti in zona play off ed hanno posto in bella evidenza le qualità necessarie per meritare di disputare al termine della regular season gli spareggi per salire in serie A.

In questo senso, uscire con un risultato positivo da una sfida impegnativa come quella con il Venezia può rappresentare un autentico esame di laurea per la voglia di play off del Brescia, che può dimostrare di avere le carte in regola per raggiungere un così ambizioso traguardo proprio trovando il modo per giocare alla pari con un avversario così ambizioso, che, oltre tutto, presenta alcuni giocatori di indubbio rilievo, a cominciare da un attacco che farebbe gola a diverse squadra di serie A (basti ricordare elementi come il bomber finlandese Pohjanpalo e Gytkjaer, la punta che con il suo gol ha ufficializzato la prima, storica promozione in A del Monza. Come invita a fare mister Maran, però, il Brescia non deve guardare più di tanto in casa del Venezia, ma deve pensare a mettere in campo una prova attenta ed ordinata, ma anche coraggiosa ed autorevole al tempo stesso.

Un dosato mix che può aiutare le Rondinelle a sovvertire il pronostico in questo impegnativo duello con una rivale che è obbligata dalla classifica a fare bottino pieno. Sul fronte dei singoli, i biancazzurri in Laguna non potranno contare sullo squalificato Adorni e sugli infortunati Borrelli e Olzer (oltre al giovane Muca e ad Andrenacci, che, comunque, ha ripreso a svolgere a pieno titolo tutto il lavoro previsto per i portieri). In ogni caso, anche se non sarà facile far fronte ad un avversario talentuoso come il Venezia, il Brescia è deciso a far continuare il suo felice momento e, grazie ai guizzi del trio avanzato (Galazzi, Bianchi e Moncini), è determinato a trafiggere la rete difesa da Joronen, ex di turno al pari di Lezzerini.

Probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda (Altare), Idzes, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason (Andersen), Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. All; Vanoli. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio (Bertagnoli); Galazzi, Bianchi; Moncini. All: Maran.

Dove vedere la partita

La partita si giocherà domani, domenica 14 aprile, alle 16.15, allo Stadio Penzo di Venezia e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.