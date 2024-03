Bundesliga, 24esima giornata: solo pari per il Bayern, non sbaglia il Leverkusen. Bene BVB e Lipsia

Milano, 4 marzo 2024 - Non perde, non può farlo, non sa farlo il Bayern Leverkusen di Xabi Alonso che nella ventiquattresima giornata di Bundesliga passa a Colonia e, con il pareggio del Bayern, si porta a +10 in classifica. I bavaresi, che probabilmente sono stati colpiti da quella che viene definita "maledizione di Harry Kane" (l'inglese non è ancora riuscito a vincere un singolo trofeo), sono usciti con un punto dalla sfida contro il Friburgo di Grifo. Vincono Stoccarda, Borussia Dortmund, Lipsia e Eintracht, di queste solamente due riusciranno a guadagnarsi un posto nella prossima Champions League. Ripercorriamo tutte le partite di questo fine settimana e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Bundesliga il Bayern Monaco lascia per strada due punti sanguinosi nella lotta scudetto. Contro il Friburgo finisce 2-2 e, complice la vittoria del Leverkusen a Colonia, ora i bavaresi sono a -10 dal primo posto. La squadra di Tuchel passa in svantaggio dopo dodici minuti di gioco con la conclusione mancina dalla distanza di Günter, poi ci prova anche Grifo da lontano ma per poco non trova la porta. Al 35’ Mathys Tel fa 1-1, poi prima della pausa si fanno vedere anche Musiala e Dier. Nel secondo tempo è proprio il talentino Musiala a portare in vantaggio i bavaresi al 75’ con uno slalom bellissimo e poi in area di rigore apre il destro sul secondo palo. A tre minuti dalla fine arriva la doccia gelata per Tuchel e i suoi: Lukas Höler vede lo spiraglio sul secondo palo, calcia e la mette dove Neuer non può arrivare. Nella giornata di sabato, c’è il pareggio 1-1 tra Mainz e Borussia Mochengladbach con i gol nel primo tempo di Burkardt per i padroni di casa e il pareggio di Ngoumou al 55’. Seguono poi cinque vittorie esterne: l’Eintracht passa a Heidenheim per 1-2 grazie allo sfortunato autogol di Gimber al 39’ (retropassaggio al portiere e pallone non controllato da Muller che se lo vede rimbalzare davanti all’ultimo secondo per colpa di una zolla e si infila alle sue spalle) e, dieci minuti dopo, la rete di Nkounkou che rendono inutile il gol di Pieringer al 59’ che ha provato a riaprire il match. Il Borussia Dortmund si mantiene saldo al quarto posto grazie alla vittoria sul campo dell’Union Berlino per 0-2. Il vantaggio lo firma Adeyemi al 41’, poi al 90’ con l’Union tutta sbilanciata in avanti la chiude Ian Maatsen. Il Lipsia però continua a tenere il fiato sul collo ai gialloneri, perché strapazza il Bochum 1-4. La gara non era partita benissimo per gli uomini di Marko Rose che dopo 7 minuti erano già sotto per colpa di Wittek, ma poi è partito l’assolo ospite. Al 16’ gol negato dal Var, poi al 30’ Sesko trova Dani Olmo che pareggia i conti. Ne cambia tre Rose a inizio secondo tempo, buttando dentro Openda che al 68’ porta in vantaggio gli ospiti, tre minuti dopo c’è l’autogol di Ordec e tempo un altro giro d’orologio un altro subentrato, Yussuf Poulsen, fa 1-4 su assist di Xavi Simons. Uno Stoccarda chirurgico batte 2-3 il Wolfsburg e resta terzo in classifica. Gli ospiti segnano tre reti su altrettanti tiri in porta, grazie al cinismo e alla precisione del solito Serhou Guirassy che al 14’ sblocca il match, poi al 54’ trasforma il rigore del 1-2 dopo il momentaneo pareggio dell’ex Atalanta Maehle quattro minuti prima. A chiudere i conti ci pensa Vagnoman al 77’, poi Nmecha sembra riaprirla a sette dalla fine ma gli ospiti fanno buona guardia e portano a casa i tre punti. Vittoria, e che vittoria, per l’Augsburg sul campo del Darmstadt. Il match tra l’ultima e la decima forza del campionato è terminato 0-6! Dopo un minuto Tietz porta in vantaggio i suoi, al 12’ Jensen raddoppia e da qui il Darmstadt esce completamente dalla partita. In dieci minuti, tra il 20’ e il 30’ gli ospiti ne fanno tre: Demirovic, Vargas e di nuovo Demirovic. Nel secondo tempo si gioca per dovere di cronaca, con Tietz che all’84’ firma la doppietta. Domenica, ci pensano Jeremie Frimpong al 37' e Grimaldo al 73' a consegnare a Xabi Alonso la vittoria numero 20 su 24 gare (4 pareggi, 0 sconfitte). Il match contro il Colonia termina 0-2, con i padroni di casa che hanno dovuto fare a meno di Thielmann dal 14' causa espulsione e, da lì in poi, è stato tutto in discesa per le Aspirines. Scontro per l'Europa tra Hoffenheim e Werder Brema che va ai padroni di casa per 2-1. La squadra di Matarasso chiude la prima frazione sul 2-0 grazie alla doppietta di Beier (8' e 44'), ma nel secondo tempo rischia tantissimo dopo l'espulsione di Butler al 73'. Il gol di Alvero arriva troppo tardi (92') e il Werder esce sconfitto.

La classifica dopo 24 giornate

1) Bayern Leverkusen 64

2) Bayern Monaco 54

3) Stoccarda 50

4) Borussia Dortmund 44

5) Lipsia 43

6) Eintracht Francoforte 37

7) Hoffenheim 33

8) Werder Brema 30

9) Friburgo 30

10) Augsburg 29

11) Heidenheim 28

12) Borussia Mochengladbach 26

13) Union Berlino 25

14) Wolfsburg 25

15) Bochum 25

16) Colonia 17

17) Mainz 16

18) Darmstadt 13