BUNDESLIGA. Bayer da record. Stoccarda secondo

Chiudono con l’ennesima vittoria i campioni del Bayer Leverkusen che hanno concluso la Bundesliga con zero sconfitte. Ieri la formazione di Xabi Alonso, avversaria dell’Atalanta in finale di Europa League, si è imposta 2-1 sull’Ausburg

Poker dello Stoccarda in casa contro il B. Gladbach. Un successo che consente alla squadra di Hoeness di conquistare il secondo posto scavalcando il Bayer Monaco, sconfitto per 4-2 dall’Hoffenheim. Colonia e Darmstadt scendono in Bundesliga 2.