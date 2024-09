Bundesliga, quinta giornata: pari tra Bayern e Leverkusen. Poker di Dortmund e Lipsia

Milano 30 settembre 2024 – Il tanto atteso big match della quinta giornata di Bundesliga tra il Bayern Monaco di Vincent Kompany e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso termina 1-1. Una partita molto equilibrata, controllata per larghi tratti dai bavaresi che però sono andati sotto al 31' con il gol di Andrich, salvo rispondere dopo meno di dieci minuti con il giovane Pavlovic. Chi fa più festa è l'Eintracht che vince 2-4 a casa della neopromossa Holstein Kiel e si porta così in seconda posizione a un punto di distanza dal Bayern Monaco. Giornata piena di gol di in Bundesliga, perché ne fanno quattro anche il Borussia Dortmund (che nell'anticipo di venerdì batte il Bochum), il Lipsia che schianta l'Augsburg, e il Werder Brema nel bellissimo match contro l'Hoffenheim terminato 3-4. Ripercorriamo tutti i match della quinta giornata di Bundes.

Tutte le gare del weekend

Il primo anticipo, anche per doveri di Champions League in settimana, è di venerdì e vede impegnato il Borussia Dortmund che al Signal Iduna Park ne fa 4 al Bochum. Le cose per la squadra di Nuri Sahin si mettono malissimo in avvio perchè dopo venti minuti gli ospiti sono 0-2 con Bero (16') e de Wit (21'). I gialloneri entrano finalmente in campo nella seconda parte del primo tempo e iniziano a dettare il ritmo del match, dimezzando lo svantaggio prima della pausa con Guirassy. Nel secondo tempo è assolo Dortmund con Can che segna un calcio di rigore al 62', poi tempo dieci minuti e arriva la doppietta di Guirassy e all'81' il quarto lo fa Nmecha mettendo in ghiaccio la partita. Il big match di giornata si gioca sabato tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Avvio straripante dei bavaresi, che chiudono gli avversari nella propria area di rigore. I padroni di casa ci provano con Musiala e Olise, senza però riuscire a sbloccare il match. Al primo ribaltamento di fronte però arriva il vantaggio ospite con Andrich che in diagonale beffa Neuer.

La reazione della squadra di Kompany è immediata, e dopo otto minuti arriva il pareggio di Pavlovic: stop e tiro al volo da fuori area meraviglioso. Al rientro in campo dopo la pausa i bavaresi hanno subito l’occasionissima per completare la rimonta, con Gnabry che colpisce prima un palo e poi una traversa nel giro di pochissimi secondi. Controlla il gioco, ma non segna il Bayern e quindi finisce 1-1. Vince sul velluto il Lipsia contro l'Augsburg. Protagonista della partita Benjamin Sesko che dopo il primo quarto d'ora ha già segnato due reti: prima con un bel diagonale destro da fuori area (10’) e poi con un’incornata a incrociare sul cross di Raum (15’). Gli ospiti hanno la chance di rientrare con un calcio di rigore al 27’, ma Gulacsi neutralizza Gouweleeuw. In avvio di ripresa c'è anche la firma di Openda sul match e poi Xavi Simons chiude i giochi al 57'. Gioia anche per il St. Pauli che, in trasferta, batte un brutto Friburgo 0-3. A stappare la partita sono gli ospiti, con Saad che sfrutta l’assist di Eggstein e insacca l’1-0 al 12’. La squadra di Schuster prova a reagire e ha l’occasione di rimettere in piedi il match al 42’, ma Vincenzo Grifo fallisce il calcio di rigore della parità. Prima della pausa c'è anche il raddoppio ospite con Saad che fa assist ad Afolayan. In avvio di ripresa il Friburgo ci prova, ma la rete di Lienhart viene annullata al 66’ dopo controllo al Var. Se minuti più tardi il Pauli scrive di fatto la parola fine al match, con la doppietta di Saad che vale il 3-0 finale. Vittoria di misura per il Borussia Monchengladbach contro l'Union Berlino per 1-0.

Dopo il palo di Vertessen al minuto 86 i giochi sembrano fatti, ma al 96' decide la partita il colpo di testa di Cvancara su cross di Hack. Sorride l'Heidenheim che vince a casa del Mainz 0-2. Ottima partenza da parte della squadra di Schmidt, che dopo un quarto d’ora di gioco sblocca il risultato grazie alla zampata di destro di Pieringer. Il Mainz resta in dieci al 29' per il rosso a Hanche-Olsen per somma d'ammonizioni. L'Heidenheim non fa altro che controllare il ritmo e aspettare il momento buono per colpire, ma all'80' arriva il rosso diretto a Dorsch che fa quindi 10 contro 10. Prima del recupero però, finalmente, gli ospiti chiudono la pratica con Schoppner. Pareggiano 2-2 Wolfsburg e Stoccarda. Si parte con il destro di Wind al 20’ sul contropiede rifinito da Amoura. La squadra allenata da Hoeness non ci sta e al 32’ Millot fallisce un calcio di rigore, ma la ribattuta è buona e il francese insacca l’1-1. Nel secondo tempo nuovo vantaggio dei Lupi con Amoura e Wind si scambiano di ruolo, con il primo che firma il 2-1 su assist del secondo. Nel finale i biancoverdi provano ad amministrare, ma al 97’ Undav sfrutta l’assist di Mittelstadt e sigla il pareggio.

Nei due posticipi della domenica altra pioggia di gol. Si comincia dal campo della neopromossa Holstein Kiel che riceve il lanciatissimo Eintracht Francoforte. Sblocca la sfida Marmoush al 25', ma tempo cinque minuti che Shuto Machino dal dischetto da 1-1. Si va a riposo con questo risultato e poi la ripresa è scoppiettante, con l'Eintracht che le prova tutte, ma dopo il gol di Matanovich al 47' si fa trovare impreparato dietro e ancora Shuto Machino pareggia. L'Eintracht si ricompone e alla fine domina e trova due gol in meno di dieci minuti: la doppietta di Marmoush e poi Tuta al 74' chiude la partita. Parlando di spettacolo non è da meno Hoffenheim-Weder Brema, match vinto dagli ospiti 3-4.

Succede letteralmente tutto nei primi 50 minuti di partita. Pronti, via e il Werder viene colpito a freddo tre volte con Berisha che serve Bulter e poi, in contropiede, l'attaccante fa doppietta. Al 12' ancora grande giocata di Bulter che la mette dentro per Hlozek e fa 0-3 e sono passati appena 12 minuti. Le cose cambiano però al 18' quando Nsoki fa una schiocchezza e lascia i suoi in dieci. Allora il Werder si rialza e si getta in avanti trovando, da mischia, il primo gol con Malatini al 21'. Passano cinque minuti e Stage segna il 3-2 svettando su cross. L'Hoffenheim si scopre tantissimo e in contropiede al 38' ancora Stage fa pari. L'harakiri dell'Hoffenheim si completa al 49' quando Stage gira di testa da solo dentro l'area e fa tripletta per il 3-4 finale.