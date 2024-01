Bundesliga: il Bayern regola l'Hoffenheim, bene anche Leverkusen e Dortmund

Milano, 15 gennaio 2024 – Guai a dire che la Bundesliga è un campionato senza spettacolo dove si conosce già chi trionferà alla fine dei conti. La diciassettesima giornata, con i successi delle due squadre "farmaceutiche" il Bayern Monaco e il Leverkusen, ci ha fatto capire che questa stagione vivremo una vera e propria corsa a due fino all'ultima giornata. Serrata anche la lotta per la Champions League con il Borussia che in un colpo solo ricuce su Stoccarda e Lipsia. Ripercorriamo tutti i match del weekend

I risultati del weekend

Diciassettesimo turno che si è aperto con una vera e propria passeggiata del Bayern Monaco in casa contro l'Hoffenheim: 3-0 e partica chiusa. Baby Musiala segna una doppietta al 17' e al 70' e poi ci pensa Harry Kane al 90' ad arrotondare il risultato. Partita sempre in controllo dei bavaresi che tirano 27 volte (11 in porta) a fronte dei soli 4, velleitari, tiri in porta degli ospiti. Il Bayern resta secondo sempre a -4 dal Leverkusen. Già perché non ha la minima intenzione di rallentare la squadra di Xabi Alonso che si impone per 1-0 sul campo del'Augsburg. I padroni di casa riescono a interpretare al meglio il piano partita: tutti dietro e rendiamo la vita quanto più difficile possibile ai primi della classe. Ci pensa però Exquiel Palacios al 94' a regalare tre punti d'oro al Leverkusen che non perde terreno nei confronti del sopracitato Bayern Monaco. Vince anche il Borussia Dortmund che non fatica in casa del Darmstadt 98, secco 0-3 firmato Brandt, Reus e Moukoko. Succeso che permette alla squadra di Terzi di approfittare al meglio degli scivoloni di Stoccarda e Lipsia. I primi perdono per 3-1 in casa dell'altro Borussia, il Gladbach, che si impone grazie alle reti di Robin Hack che ne fa due nei primi venti minuti e poi chiude la partita in contropiede Siebatcheu al 91' dopo il tentativo di riapertura da parte di Vagnoman al 55'. Per quanto riguarda il Red Bull Lipsia partita veramente stregata contro l'Eintracht di Francoforte: finisce 0-1 per gli ospiti grazie al gol al 7' di Knauff. L'Eintracht segna nell'unico vero tiro in porta effettuato in oltre 90 minuti, mentre la squadra di Rose le prova veramente tutte tirando 31 volte, di cui otto in porta, ma Kevin Trapp aveva tirato giù la saracinesca. Nelle restanti quattro partite sono arrivati altrettanti pareggi. Prima quello a reti bianche tra Friburgo e Union Berlino, con l'Union che conquista un punto importante in ottica salvezza mentre Grifo e compagni rallentano la corsa verso la zona coppe europee. C'è anche l'1-1 tra Mainz e Wolfsburg con Widmer che pareggia il gol di Cerny. I padroni di casa riacciuffano gli ospiti al 61' e riescono a portare a casa un punticino che è sempre fondamentale in ottica salvezza visto che occupano la 16° posizione con 11 punti a meno 3 dall'Union. Stesso risultato, 1-1, anche tra Colonia e Heidenheim e tra Bochum e Werder Brema. Riguardo alla prima gara Selke e Beck si rispondono reciprocamente, con il Colonia che rimane comunque penultimo a quota 11 punti. Mentre nella sfida delicata per la salvezza tra Bochum e Werder, con i primi quattordicesimi e i secondi a pari punti una posizione sopra, gli ospiti acciuffano il pari al 93' grazie a Stark.

Classifica dopo 17 giornate

1) Bayern Leverkusen 45

2) Bayern Monaco 41*

3) Stoccarda 34

4) Lipsia 33

5) Borussia Dortmund 30

6) Eintracht Francoforte 27

7) Friburgo 25

8) Hoffenheim 24

9) Heidenheim 21

10) Borussia Mochengladbach 20

11) Wolfsburg 20

12) Augsubrg 18

13) Werder Brema 17

14) Bochum 17

15) Union Berlino 14*

16) Mainz 11

17) Colonia 11

18) SV Darmstadt 98 10

*una partita in meno