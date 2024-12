Tottenham-Liverpool in tv e streaming: dove vedere il big match di Premier League

Londra, 21 dicembre 2024 – Il prossimo turno di Premier League si chiuderà con il big match tra Tottenham e Liverpool, in programma al Tottenham Hotspur Stadium domenica alle 17.30. Le due squadre sono tra le più prestigiose della storia della Premier League: da un lato c’è il Liverpool, vincitore di svariati trofei, tra i quali diciannove campionati inglesi, otto Coppe d’Inghilterra, dieci Coppe di Lega inglesi, sei Champions League e 3 Coppe Uefa (o Europa League). Dall’altra, invece, c’è il Tottenham, che nella sua storia, tra l’altro, ha vinto due campionati inglesi, otto Coppe d’Inghilterra, quattro Coppe di Lega inglesi e due Coppe Uefa.

Tuttavia, le due squadre stanno attraversando un momento completamente diverso della stagione. Il Liverpool di Slot si trova in testa sia in campionato che in Champions League. In Premier League, finora, i reds hanno conquistato 36 punti in 15 partite, e comandano la massima serie inglese con due lunghezze in più rispetto al Chelsea, che, però, ha una gara in più. In Champions, invece, il Liverpool è l’unica squadra a punteggio pieno del tabellone, con 6 vittorie su 6 conquistate fino ad ora e tre punti in più del Barcellona in seconda posizione. Nell’ultima gara, i reds sono stati fermati in casa dal Fulham, centrando il secondo pareggio consecutivo in campionato e permettendo ai blues di Maresca di accorciare. Il Tottenham, invece, si trova al decimo posto in Premier League con 23 punti conquistati a fronte di 7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Gli Spurs hanno ritrovato i tre punti nell’ultima gara di campionato contro il Southampton dopo due sconfitte di fila, mentre in Coppa di Lega hanno sconfitto il Manchester United con il risultato di 4-3. Per quanto riguarda l’Europa League, invece, Postecoglou e i suoi si trovano all’ottavo posto a quota 11 punti, a pari di Rangers e FCSB. In conferenza stampa, Slot ha affermato di essere concentrato su questa partita, mentre Postecoglou è convito che quella di domani sarà una partita ricca di gol, date le qualità offensive delle due squadre (secondo e quarto miglior attacco della Premier).

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

Tottenham (4-2-3-1): Forster; Spence, Dragusin, Gray, Udogie; Sarr, Bergvall; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. All. Postecoglou

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Diaz, Gakpo. All. Slot.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match sarà trasmesso domenica 22 dicembre alle 17.30 su Sky al canale Sky Sport Uno (201), mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW.