Bundesliga, Colonia-Borussia fermata per otto minuti dalla contestazione dei tifosi. Lancio di cioccolata, partita sospesa

Se non è la contestazione più dolce della storia, poco ci manca: quello che è successo ieri pomeriggio in Bundesliga a Colonia, nella sfida tra i padroni di casa e il Borussia Dortmund, ha dell’incredibile per il modo in cui i tifosi hanno scelto di protestare contro la possibilità per investitori stranieri di entrare nel capitale del club professionistici.

Una misura, quella approvata qualche settimana fa dalla Lega, che non sembra andare giù ai tifosi: stavolta la partita Colonia-Borussia Dormtmund, valida per la 18ª giornata, è stata interrotta per otto minuti per il lancio in campo di monetine di cioccolata da parte di tutti gli ultrà, prima quelli del Colonia, poi quelli del Borussia.

Al 12’, poco dopo il gol del Borussia segnato dall’olandese Donyell Malen, la ripresa del gioco è stata ritardata per il doppio lancio che le due tifoserie avevano concordato.

Episodi simili sono stati registrati anche in altre partite della Bundesliga, ad Heidenheim la partita contro il Wolfsburg è stata interrotta per 12 minuti. Ai tifosi tedeschi non va giù il progetto approvato dalla Lega calcio tedesca con una maggioranza di due terzi, che fa cadere il vincolo all’ingresso di un investitore nel calcio professionistico: la Germania a differenza di Premier, Liga, Serie A e Ligue 1, stava ’reggendo’ contro l’invasione dei capitali stranieri.

Durante Bochum-Union Berlino, tre giornate fa, i tifosi berlinesi avevano lanciato palline da tennis in segno di protesta.