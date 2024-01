Bundesliga e Premier. Bayern a secco, il Liverpool vola

Non capitava da 4 anni: l’ultima volta era il 9 febbraio del 2020, quando il Bayern Monaco non aveva segnato un gol davanti al proprio pubblico: ieri è arrivata la prima sconfitta casalinga in Bundesliga dopo otto mesi, al Werder Brema è bastata la rete nella ripresa di Weiser. Il fatto che il Werder non batteva il Bayern in campionato dal settembre del 2008. E il Bayer Leverkusen, vittorioso 3-2 sabato a Lipsia, allunga a +7. Nell’altra gara di ieri, Moenchengladbach-Augusta 1-2.

Classifica: Leverkusen 48, Bayern Monaco 41, Stoccarda 34, Lipsia, Dortmund 33, Francoforte, Friburgo 28, Hoffenheim 24, Heidenheim 22, Augusta, Wolfsburg 21, Moenchengladbach, Brema, Bochum 20, Union Berlino 14, Magonza, Colonia, Darmstadt 11.

In Premier League, Sheffield-West Ham 2-2 mentre il Liverpool passeggia sul campo del Bournemouth, 0-4 con doppiette di Nunez e Djogo Jota.

Classifica: Liverpool 48 punti; Arsenal, Aston Villa, Manchester City 43; Tottenham 40; West Ham 35; Manchester Utd 32; Brighton, Chelsea 31; Newcastle 29; Wolverhampton 28; Bournemouth 25; Fulham 24; Brentford 22; Crystal Palace 21; Nottingham Forest 20; Everton 17; Luton Town 16; Burnley 12; Sheffield Utd 10.