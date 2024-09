Bundesliga, quarta giornata: Bayern a valanga, Boniface salva Xabi Alonso male il Dortmund

KEVIN BERTONI

Milano, 23 settembre 2024 - Quarta giornata di Bundesliga con il Bayern Monaco che, trascinato da un super Michael Olise, cala la manita in casa del Werder Brema. Mentre il Borussia Dortmund crolla contro lo Stoccarda: 5-1 il fischio finale, annichiliti i ragazzi di Nuri Sahin. Si segna tanto nel quarto turno di Bundes: ne fa tre il Friburgo contro l'Heidenheim con la doppietta di Vincenzo Grifo, tanti gol anche in Ausburg-Mainz con gli ospiti che vincono 2-3. Successo per il Bayern Leverkusen in pieno stile Aspirines: pari 3-3 fino al 93' e poi Boniface fa impazzire i suoi tifosi mandando ko il Wolfsburg. Ripercorriamo tutte le sfide della quarta giornata di Bundesliga.

Tutte le partite del weekend

Si comincia il venerdì con la sfida tra Augsburg e Mainz, vinta dagli ospiti 2-3. Si comincia con la rete di Sieb dopo appena 13 minuti, Tempo di rimettere il pallone a centrocampo che il Mainz riconquista la sfeda e Burkardt al 15' fa 0-2. I padrini di casa incassano il colpo e provano a reagire, trovando il pari con Schlotterbeck dopo dieci minuti. La gara si complica per il Mainz perché al 35' sciocchezza di Amiri che, in meno di due minuti, prende due gialli e si fa buttare fuori. L'Augsburg ci crede, ma appena prima della pausa arriva la doppietta di Burkardt che taglia le gambe ai padroni di casa. Nella ripresa aumenta la fisicità della partita e al 57' Essende prima fa 2-3, poi interviene durissimo dieci minuti più tardi su un avversario e, dopo revisione al Var, arriva il rosso diretto e si gioca 10 contro 10. Da lì il Mainz prova a resistere e il Var annulla un possibile rigore per l'Augsburg al 95'. Nel sabato di Bundes c'è il pareggio tra Bochum e Holstein Kiel per 2-2. A colpire per primi sono gli ospiti: Pichler segna al 15’ per il Kiel, con la rete convalidata dopo un controllo al Var. La risposta del Bochum è immediata e arriva tra il 22’ e il 35’, quando Bero e Daschner ribaltano il risultato. La neopromossa vuole il primo punto in Bundesliga e lo ottiene all'ultimo minuto grazie al gol di Machino. Vittoria dell'Eintracht Francoforte contro il Borussia Monchengladbach per 2-0. I padroni di casa passano con Larsson su assist di Knauff nel primo tempo, mentre nel secondo, dopo il palo di Reitz per il 'Gladbach, arriva il raddoppio firmato Marmoush. Vittoria esterna per il Friburgo sul campo dell'Heidenheim. Succede tutto nella ripresa, quando si scatena Vincenzo Grifo che fa doppietta, a cui si aggiunge il gol di Doan. Successo per l'Union Berlino contro l'Hoffenheim per 2-1. Al 5' i padroni di casa sono già avanti di due reti: prima con Rothe e poi con Woo-yeong. Il match si riapre nella ripresa: al 68’ Bulter accorcia le distanze per l’Hoffenheim, regalando un finale più combattuto con l'Union che riesce a resistere e portare a casa i tre punti. Vittoria netta per il Bayern Monaco in casa del Weder Brema per 5-0. A sbloccare la partita è Olise al 23’: Kane sfrutta una palla persa dal Werder Brema e serve al francese l’assist per il gol del vantaggio. L’ex Crystal Palace è particolarmente ispirato e al 32’ fornisce a Musiala la palla per il 2-0. Nel secondo tempo altra azione sull'asse Olise-Kane, con il francese che veste ancora una volta i panni dell’assistman e l’ex Tottenham che fa 3-0. La squadra di Kompany gioca sul velluto e Olise realizza il poker bavarese al 60’, trovando così una doppietta di gol dopo quella di assist. Passano altri cinque minuti e Gnabry fa 5-0. Negli ultimi tre match, c'è il pareggio 0-0 tra St. Pauli e Red Bull Lipsia e le due partitissime della domenica.

Il Bayern Leverkusen vince 4-3 contro il Wolfsburg. Dopo soli cinque minuti il Wolfsburg manovra bene sulla destra e arriva al cross con Amoura: il traversone provoca la sfortunata deviazione di Mukiele che la mette nella propria porta. Da lì il Leverkusen inizia a giocare e trova il pareggio: a portare le Aspirine sull’1-1 al 14’ è il solito Wirtz. Poi ci pensa Tah a ribaltare la partita alla mezz'ora. Gli ospiti però non ci stanno e al 37' da calcio d'angolo testa di Bornauw e pareggio. In un primo tempo pirotecnico, la squadra di Hasenhuttl torna quindi avanti 3-2 al 46’: questa volta a segnare è Svanberg. Nella ripresa tempo di cominciare che le Aspirines fanno pari con Hincapie, in gol due difensori su angolo per Xabi Alonso. Dopo aver rischiato tanto, anzi tantissimo, Xhaka colpisce un palo al 91’ con uno stupendo tiro dalla distanza, poi c'è l’incredibile 4-3 di Boniface al 93’.

Nell'ultima gara capitola il Borussia Dormund che ne prende 5 in casa dello Stoccarda. Il match inizia subito male per i gialloneri, con lo scivolone di Sule ad azionare Undav: l'attaccante insacca all'angolino, è 1-0. Al 21' lo Stoccarda raddoppia: cross di Mittelstadt e testa di Demirovic. Nel secondo tempo prova a rimescolare le carte Sahin, ma arriva il tris con Millot. Guirassy accorcia le distanze in contropiede col gol dell'ex (74'), ma non è giornata per il BVB. El Bilal Touré segna il 4-1 (81') sull'assist di Millot e nel recupero arriva anche il pokerissimo: lo segna Undav.