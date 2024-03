Bundesliga, risultati e classifica dopo la 26esima giornata: manita Bayern e Lipsia, Leverkusen col brivido, ok Borussia

Milano, 18 marzo 2024 - In Bundesliga vincono tutte quelle della parte alta della classifica. Il Bayern Leverkusen soffre ma passa contro il Friburgo, il Bayern Monaco ne fa 5 al Darmstadt con un super Musiala, esattamente come il Lipsia contro il Colonia. Successi anche per Stoccarda e Borussia Dortmund rispettivamente contro Hoffenheim e Eintracht Francoforte. In zona salvezza accorcia il Mainz che vince contro il Bochum e continua a inseguire il quartultimo posto. Ripercorriamo le gare della settimana e vediamo la classifica.

I match del weekend

Si parte venerdì con il dominio del Lipsia sul campo del Colonia. Al ventesimo il punteggio è sull'1-1 grazie ai gol di Xavi Simons e l'immediata risposta di Adamyan. Da lì in poi inizia una partita a senso unico dove il Colonia prova a tenere. Nel secondo tempo la rete era nell'aria ed ecco che nel giro di 10 minuti la squadra di Marco Rose indirizza il match: al 63' segna Openda che poi raddoppia quattro minuti dopo, si aprono spazi, gli ospiti hanno fiducia e giocano sul velluto: Haidara fa 1-4 e all' 82' cala la cinquina Poulsen. Passando a sabato, vittoria dell'Augsburg sul campo del Wolfsburg per 1-3. Wimmer porta avanti i padroni di casa al 10', ma poi si fa espellere alla fine del primo tempo e subito arriva il pari con Maier. Con l'uomo in più l'Augsburg prende fiducia e nel secondo tempo Jakic firma la doppietta prima sugli sviluppi di angolo e poi da fuori area. Vittoria importante per l'Union Berlino che batte il Werder Brema 2-1. Serve un grande avvio di secondo tempo alla squadra di Bjelica per indirizzare il match grazie alle reti in due minuti di Vertessen e Aaronson. Il gol di Weiser al 63’ non basta agli ospiti. Pareggio tra Heidenheim e Borussia Monchengladbach, con gli ospiti che aprono le danze al 9' con Hack ma sono ripresi al 66' da Dinkci in un match giocato a ritmi bassi e con poche occasioni. Manita del Bayern che vince 2-5 sul campo del Darmstadt. Passano in vantaggio i padroni di casa alla mezz'ora con Skarke, ma Musiala rimette subito le cose a posto per la squadra di Tuchel. Prima della pausa si completa la rimonta con il solito Harry Kane che svetta su tutti e incorna perfettamente. Nel secondo tempo ancora Musiala protagonista: prima segna, poi serve l'assist per il poker di Gnabry. Tel chiude il match al 93’. Inutile il gol Vilhelmsson due minuti dopo. Vittoria importante per il Mainz che batte 2-0 il Bochum nella lotta per non retrocedere. Sblocca la sfida il rigore trasformato da Burkardt nel recupero del primo tempo, la doppietta arriva al 71' con un bel mancino sugli sviluppi di un corner. Non si ferma nemmeno lo Stoccarda là davanti, netta vittoria sul campo dell'Hoffenheim per 0-3. Gli ospiti partono alla grandissima e trovano il vantaggio al 15' con Millot. Il raddoppio arriva nel recupero del primo tempo con il solito Guirassy che fa 22 in campionato. Al 68' Leweling, entrato proprio per Guirassy, cala il tris. Se il Bayern chiama, ovviamente il Leverkusen risponde. La truppa di Xabi Alonso vince 3-2 contro un coriaceo Friburgo. Le Aspirines passano subito in vantaggio grazie a Wirtz, a segno al 2', ma otto minuti dopo Doan replica ed è 1-1. A cavallo tra fine primo tempo e inizio ripresa Hlozek e Schick fanno 1-3 e la partita sembra chiusa. Grifo e compagni non ci stanno e al 79' Keitel in tap-in accorcia le distanze. Il Friburgo prova a pareggiarla, rischiando anche grosso (palo di Wirtz), ma il Leverkusen si copra bene e porta a casa il 38esimo risultato utile consecutivo. Vince anche il Borussia Dortmund nel delicato match contro l'Eintracht Francoforte. A passare in vantaggio sono gli ospiti con il gol dell'ex Mario Gotze da fuori area. La squadra di Terzic non si lascia scoraggiare e pareggia con Karim Adeyemi. Nel secondo tempo il ritmo cala, ma i padroni di casa giocano meglio e vanno vicini al gol con Brandt e Reus. Rete che poi arriva con un difensore: Mats Hummels all'81' svetta su tutti da calcio da fermo e fa 2-1. In pieno recupero c’è spazio anche per il tris, con Emre Can che al 93’ segna il rigore che chiude la partita.

La classifica dopo 26 giornate

1) Bayern Leverkusen 70 2) Bayern Monaco 60 3) Stoccarda 56 4) Borussia Dortmund 50 5) Lipsia 49 6) Eintracht Francoforte 40 7) Augsburg 35

8) Hoffenheim 33

9) Friburgo 33 10) Werder Brema 30 11) Heidenheim 29 12) Borussia Monchengladbach 28 13) Union Berlino 28 14) Wolfsburg 25 15) Bochum 25

16) Mainz 19 17) Colonia 18 18) Darmstadt 13