Bundesliga, settima giornata: tripletta di Kane, bene Lipsia, Leverkusen e Dortmund

Milano, 21 ottobre 2024 - Non cambia la situazione in testa alla Bundesliga. Dopo sette giornate, Bayern Monaco e Lipsia restano prime con 17 punti: a trascinare i bavaresi è una tripletta di Kane, mentre Simons e Orban regalano i tre punti a Marco Rose. Alle loro spalle Friburgo e Leverkusen, entrambe vincenti nel weekend contro Augsburg ed Eintracht. Tre punti anche Union Berlino e Borussia Dortmund, rispettivamente quinta e settima della classifica. Vediamo tutte le sfide di questa settima giornata.

Tutti i match del weekend

Ad aprire il turno è la vittoria del Borussia Dortmund, in campo venerdì sera contro il St.Pauli. I gialloneri si impongono 2-1 grazie alla rete decisiva del solito Guirassy, arrivata al minuto 83 su assist di Gittens. La formazione di Sahin era passata in vantaggio con Bensebaini, poi al 78’ il pareggio con il gran gol dalla distanza di Smith. La squadra di casa, allenata da Blessin, resta terz’ultima a 4 punti, mentre il Dortmund sale a quota 13.

Continua la cavalcata del Lipsia, alla terza vittoria consecutiva e unica squadra ancora imbattuta insieme al Bayern. Per la squadra di Rose ecco un 2-0 sul campo del Mainz firmato Simons-Orban: il vantaggio al 20' con il talento olandese, poi dopo 17 minuti il raddoppio del difensore ungherese, abile a mettere in porta dopo il tentativo di Openda fermato dal portiere di casa. Il Lipsia arriva così alla sfida Champions contro il Liverpool con la massima fiducia e il primo posto in classifica.

Primo posto condiviso con il Bayern Monaco, che travolge 4-0 lo Stoccarda grazie ad un super Harry Kane. Dopo un primo tempo difficile, chiuso con il risultato inviolato, la squadra di Kompany entra nella ripresa con un atteggiamento diverso e al 56’ sblocca la partita con un rasoterra potente del bomber inglese. Quattro minuti più tardi è ancora protagonista l’ex Tottenham, che all’80 si porta il pallone a casa, chiudendo di fatto la partita. Nel finale c’è però spazio anche per il definitivo 4-0 firmato Coman: per il Bayern si tratta del 24esimo gol segnato in queste prime sette giornate, una media davvero impressionante.

Va al Leverkusen il big match contro l’Eintracht, con i campioni in carica che partono male ma riescono a vincere in rimonta. Inizio da dimenticare per la squadra di Xabi Alonso: prima Boniface sbaglia il rigore del possibile 1-0, poi gli ospiti passano in vantaggio, sempre dal dischetto, con Marmoush. Per l’attaccante egiziano nono gol in questo avvio incredibile di stagione. Al 25' la risposta dei padroni di casa, con il gol di Andrich che pareggia i conti. Partita bloccata nel secondo tempo, fino a quando Boniface si fa perdonare per l’errore dal dischetto e firma il definitivo 2-1. Il Leverkusen supera così proprio l’Eintracht in classifica e sale a quota 14, a -3 dalla coppia di testa.

In mezzo, al terzo posto, c’è il Friburgo di Vincenzo Grifo, che trova un’importante vittoria casalinga contro l’Augsburg. La squadra di Schuster fa tutto in undici minuti: al 34’ il gol del vantaggio firmato proprio dal giocatore azzurro, che tre minuti dopo serve l’assist per il raddoppio di Lienhart. A chiudere i conti è il 3-0 di Gunter, mentre è inutile la rete di Tietz per gli ospiti: per il Friburgo quinta vittoria in campionato. In campo sabato anche il Mönchengladbach, che al Borussia Park piega 3-2 l'Heidenheim e lo aggancia a quota 9 punti in classifica. Gli ospiti partono bene e trovano il gol dopo 12’ con Scienza, poi arriva la reazione della squadra di casa: Itakura pareggia nel primo tempo, mentre nella seconda frazione c’è la doppietta di Kleindienst. Non serve il gol dal dischetto di Pieringer. Resta ultimo con un solo punto il Bochum, sconfitto 3-1 dall’Hoffenheim. Ad aprire le danze è Kramaric, poi nella ripresa, con il risultato sul 2-1, Daschner sbaglia il rigore del possibile pareggio: al 93’ arriva il 3-1 di Tabakovic che regala la seconda vittoria in campionato ai suoi.

Due le sfide in programma domenica. Spettacolare vittoria del Werder Brema, che supera 4-2 in trasferta il Wolfsburg. Tomas sblocca il risultato al 19', Weiser pareggia nel recupero del primo tempo; nella ripresa gli ospiti tornano avanti con Agu e, approfittando della superiorità numerica, dilagano con le reti di Ducksh e Grull. A dieci dalla fine Maehle firma la rete del definitivo 4-2, che permette al Werder di salire a 11 punti, con il Wolfsburg fermo a quota 7. Continua a far bene l’Union Berlino, che resta in zona Champions a pari punti con il Bayer: 2-0 sul campo dell’Holstein Kiel, penultimo il classifica. Decidono il match le reti di Kemlein al 18’ e Rothe sul finale.