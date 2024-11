Burrai rilancia il Mantova. Corini ancora al tappeto

di Alessandro Stella

MANTOVA

Un mese e mezzo dopo l’ultima volta il Mantova torna alla vittoria. E lo fa meritatamente nel sentito derby contro una Cremonese imprecisa, nervosa e al secondo ko consecutivo. Nella nebbia del Martelli decide il gol dell’ex di Burrai (primo centro stagionale) all’ora di gioco. I padroni di casa, finalmente solidi e cinici, si allontanano dalla zona playout mentre i grigiorossi restano al quinto posto.

Possanzini ritorna al 4-3-3 e rispetto alla sfida col Sassuolo cambia sette giocatori dal primo minuto, con Mancuso preferito a Mensah davanti. Corini invece, privo di Johnsen, risponde con un 4-4-2 offensivo: Vandeputte e Zanimacchia esterni, Vazquez a supporto di Bonazzoli. Partita che comincia con le due squadre protagoniste di un pressing aggressivo. Dopo 8’ arriva la prima grande occasione per il Mantova: Ruocco serve Burrai che dai venti metri colpisce una clamorosa traversa. Al 12’ la Cremonese risponde con una bella combinazione tra Zanimacchia e Bonazzoli che calcia trovando la buona risposta di Festa. Ritmi alti fino al 20’ quando Vandeputte tutto solo dentro l’area sciupa malamente di testa su assist di Bianchetti. Nella seconda metà del primo tempo la gara si fa più spezzettata con Perenzoni chiamato a fischiare tanti falli e a estrarre numerosi cartellini (ben cinque gli ammoniti nella prima frazione). Nella ripresa, dopo un iniziale fase di stallo, si accendono i padroni di casa trascinati da uno scatenato Mensah. Al 59’ il centravanti difende bene il pallone in area e serve Burrai che di destro imbuca alle spalle di Fulignati. La Cremonese prova a scuotersi con Zanimacchia, murato due volte al 60’ da Fedel sulla linea, e Vazquez che colpisce il palo esterno al 70’. Il Mantova si difende al meglio mentre i cambi degli ospiti non incidono con Bonaiuto che spreca da pochi passi all’82 su cross di Zanimacchia. Nel finale Lochoshvili si prende due gialli in 3’ e la Cremonese alza definitivamente bandiera bianca. Possanzini rinforza la sua panchina, mentre l’effetto Corini sembra essere già svanito.