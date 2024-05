Cagliari-Fiorentina 3-2: la decide Arthur al 103' dal dischetto

Cagliari, 23 maggio 2024 - All'Unipol Domus il Cagliari in un clima di festa per celebrare la salvezza davanti al proprio pubblico, oltre a salutare Claudio Ranieri, riceve la Fiorentina nell'ultima giornata della Serie A 2023/2024. Dall'altra parte la squadra di Italiano vuole i tre punti per avere la certezza della qualificazione europea, senza dimenticare l'impegno del prossimo mercoledì 29 maggio contro l'Olympiacos nella finale di Conference League. Lato formazioni, Ranieri fa a meno dello squalificato Dossena, oltre ai lungodegenti Jankto e Makoumbou, al loro posto dentro Luvumbo con Viola e Nandez dal primo minuto e Obert dietro a far coppia con Mina, ex di serata. La viola risponde con i titolarissimi, eccezion fatta per Sottil infortunato che viene sostituito da Castrovilli. Tutti agli ordini di Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

Primo tempo

Prova a farsi vedere in avanti il Cagliari con Luvumbo che crossa dalla sinistra dentro l'area dove ci sono Lapadula e Nandez, il primo svirgola e cade a terra reclamando un rigore ma non si è accorto che il giocatore con cui si è scontrato è proprio il compagno di squadra. Tanto possesso palla della Fiorentina che detta il proprio ritmo alla partita come spesso accade, i padroni di casa stanno rintanati dietro cercando di ripartire con palle lunghe in direzione di Lapadula o innescando la velocità di Luvumbo. Calcio di punizione per la Fiorentina al minuto 19 con capitan Biraghi sul pallone che è posizionato a una trentina abbondante di metri dalla porta, defilato sulla sinistra. Il 3 scodella dentro dove colpisce di testa Belotti che però trova la grande risposta di Scuffet. Le potenziali occasioni del Cagliari passano tutte dai piedi di Luvumbo che arriva sul fondo e crossa, ma fino a questo momento la difesa ospite è sempre attenta. Colpo di testa di Deiola su angolo battuto molto bene da Viola, ma la palla finisce alta sopra la traversa di Terracciano. Sfiora il vantaggio il Cagliari con Luvumbo: contropiede perfetto con Lapadula che riceve e punta la porta, apre per l'angolano che da dentro l'area sulla sinistra calcia forte sul palo del portiere e trova Terracciano che manda in angolo. Ancora grande intervento del portiere della Fiorentina dal tiro dalla bandierina arriva un colpo di testa di Obert che, complice una deviazione di Deiola, costringe ancora una volta il portiere ospite a levare la palla dalla porta. Viola fa una giocata bellissima imbucando per Luvumbo che arriva a tu per tu con Terracciano, ma non resta freddo e la calcia addosso al portiere. Subito dopo ci prova Prati, ma la palla termina alta. Ha segnato la Fiorentina, gol di Jack Bonaventura al 39'! Nel momento peggiore, fin qui, della Viola ci pensa l'ex Milan a portare avanti i suoi controllando la palla col destro al limite dell'area, se la mette sul mancino e a giro trova l'angolino. Altra occasione per la squadra di Italiano con Dodò che corre e serve Bonavnetura, l'autore del gol mette dentro per Castrovilli che però deve fare i conti con un Scuffet che mette in corner. Annullato un gol a Lapadula al 47'! Punizione da centrocampo per il Cagliari che viene battuta in verticale per Nandez sulla destra che controlla e dal lato corto dell'area di rigore mette dentro per Lapadula che da sotto porta segna, ma la posizione di partenza del centravanti era oltre i difensori. Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo con il punteggio di 0-1 per la Fiorentina.

Secondo tempo

Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo. Dopo i primi dieci minuti però Italiano decide di mandare in campo Nico Gonzalez e Arthur per Ikoné e Mandragora. Deiola a centimetri dal pari al 57', sempre da calcio d'angolo battuto molto bene da Viola e, come nel primo dove l'ha mandata alta, il capitano del Cagliari non trova la porta per poco. Come nel finale di primo tempo, è sempre il Cagliari che si rende pericoloso mentre la Fiorentina ora aspetta. Pareggia Deiola al 64! Il Cagliari continua il forcing e alla fine trova l'1-1 grazie a una bella giocata di Prati sulla destra che crossa dentro dolce un pallone sul quale ci si avventa il capitano che schiaccia e segna. Lunga review al Var per verificare la posizione di partenza del 14, ma c'è Dodò a tenerlo in gioco e dunque tutto buono. Bonaventura perde palla e interviene su Nandez e viene ammonito, punizione Cagliari da quaranta metri sulla destra scodellata da Viola a cercare Obert ma il centrale non può arrivare sul pallone. Problemi per Luvumbo al 77' che è costretto a lasciare il campo per Mutandwa. Entra anche Sulemana al posto dell'autore del gol Deiola. Ci prova Viola di testa su cross di Zappa, ma il fantasista non riesce a indirizzare verso la porta di Terracciano. Mancano dieci minuti alla fine, la Fiorentina cerca il gol vittoria, mentre il Cagliari si difende per chiudere con un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Calcio d'angolo Fiorentina all'81' con Quarta che stacca altissimo ma mette a lato. Che gol ha fatto Kingstone Mutandwa 85'! Riceve sulla sinistra, si porta la palla sul destro e dal gomito dell'area di rigore calcia forte a giro e trova un angolo spettacolare. Vantaggio Cagliari, primo gol in Serie A dello zambiano classe 2003. La riprende subito la Fiorentina, segna Nico Gonzalez all'89'! Punizione dalla sinistra di Biraghi che la mette forte e tesa dentro, Nico taglia sul primo palo e viene dimenticato dalla difesa e mette dentro il gol del pari. Gol annullato a Lapadula al 90'! Lancio lungo per il peruviano che controlla fuori dal semicerchio dell'area di rigore, si gira e calcia e trova l'angolino, ma al momento del lancio era oltre la linea. Ranieri da spazio anche al secondo portiere Aresti e a Mancosu, fuori Scuffet e Sulmana che era entrato al 77'. Possibile rigore per la Fiorentina al 100'! Palla dentro per Beltran, Di Pardo lo colpisce e dopo una lunga review viene giustamente assegnato il penalty. Segna Arthur al 103' e la Fiorentina vince la partita. Finisce 3-2 tra Cagliari e Fiorentina, una partita bellissima e ricca di occasioni e gol. Termina qui il campionato dei sardi, mentre la Viola dovrà giocare il recupero con l'Atalanta al 2 giugno. Saluta il calcio Claudio Ranieri, omaggiato da tutti i tifosi, indipendentemente dai colori, della Unipol Domus.

Tabellino

Formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet (Aresti, 94'); Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola (Sulmana, 77' / Mancosu, 94') , Prati; Nandez (Di Pardo, 93'), Viola, Luvumbo (Mutandwa, 77'); Lapadula.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic (Quarta, 66'), Ranieri, Biraghi; Bonaventura (Beltran, 74'), Mandragora (Arthur, 56'); Ikoné (Nico Gonzalez, 56'), Barak, Castrovilli; Belotti (Nzola, 74').

Reti: Giacomo Bonaventura (FIO) 39', Alessandro Deiola (CAG) 64', Kingstone Mutandwa (CAG) 85', Nico Gonzalez (FIO) 89', Arthur Melo (FIO) 103'