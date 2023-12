"Accordo Storico per il Calcio Tedesco: 1 Miliardo di Dollari in Ballo"

Svolta storica per il calcio tedesco: i rappresentanti dei 36 club di prima e seconda divisione hanno approvato ieri la possibilità per la Lega calcio tedesca (Dfl) di accogliere investitori esterni, nell’assemblea generale a Francoforte con la maggioranza dei due terzi e 24 voti favorevoli. Nelle previsioni, questa scelta apre alle trattative con un partner di marketing strategico che dovrebbe pagare 1 miliardo di dollari per una percentuale degli introiti televisivi. Ci sono sei società interessate, il contratto partirebbe dalla prossima stagione e durerebbe per un massimo di 20 anni. Un piano simile era stato respinto a maggio.