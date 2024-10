Cagliari-Bologna 0-2, la squadra di Italiano torna alla vittoria

Cagliari, 29 ottobre 2024 – Vince e convince questa volta il Bologna di Vincenzo Italiano, che come a Marassi la settimana scorsa va in gol due volte con Orsolini e Odgaard ma che a differenza di allora gestisce il doppio vantaggio con intelligenza e lucidità. Seconda vittoria stagionale per gli emiliani, il Cagliari di Nicola perde ancora dopo il ko di Udine.

La sblocca Orsolini…

Nicola sceglie Viola e Gaetano a supporto di Piccoli, nel Bologna confermato Odgaard come trequartista alle spalle dell’unica punta Castro. Subito pericoloso il Cagliari con un cross deviato di Piccoli che costringe Skorupski ad un intervento complicato, sulla ribattuta ci prova due volte Gaetano: si salva in qualche modo la difesa del Bologna. Reazione rossoblù al 9’ con il sinistro a botta sicura di Miranda: decisivo l’intervento di Obert. Intorno alla mezz’ora De Silverstri serve centralmente Ndoye, che apparecchia per il mancino di Orsolini tutto solo davanti a Scuffet: palla incredibilmente alta. Il 7 del Bologna si riscatta al 35’: velo di Castro per Orsolini che si libera sul destro e spara un bolide che piega le mani a Scuffer, 0-1 a Cagliari. Piccoli al 39’ prova a scuotere i suoi: destro potente sul primo, Skorupskii salva in corner.

…e la chiude Odgaard

Nella ripresa Ndoye ha una buona chance per trovare lo 0-2, presentandosi a calciare dal limite dell’area con il solo Scuffet di fronte: il suo tiro è di fatto un passaggio al portiere del Cagliari. Al 50’ il Bologna trova il raddoppio: discesa sulla sinistra che scarica per Odgaard, sinistro di prima intenzione dal limite dell’area che buca Scuffet per il 2-0 ospite. Il Cagliari prova a reagire, al 58’ ci prova Gaetano con il sinistro ma è ancora una volta bravissimo Skorupski a dire di no. Nicola prova a rimescolare le carte con una serie di cambi, entra soprattutto Lapadula che prova ad impensierire Skorupski con un paio di colpi di testa senza fortuna. Alla fine il Bologna gestisce in scioltezza il doppio vantaggio, vince la squadra di Italiano 0-2!