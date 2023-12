Cagliari-Empoli 0-0, Caprile sugli scudi

Cagliari, 30 dicembre 2023 – Con un rigore parato e un paio di eccellenti interventi, Caprile salva l’Empoli in terra sarda: finisce 0-0 e per gli uomini di Andreazzoli è un punto guadagnato.

Maldini vince il ballottaggio sulla trequarti con Baldanzi. Kovalenko è preferito a Marin per la mezzala destra; torna Caputo dal primo minuto. Destro non figura neppure in panchina a causa di una fastidiosa influenza. Buon Empoli nella prima parte di gara. Al 14’ Caputo fornisce un assist delizioso a Maldini a centro area, ma Azzi è più rapido e devia il pallone in calcio d’angolo.

Al 27’ punizione di Maldini, colpo di testa di Luperto e palla che finisce sul fondo. Al 36’ splendida azione degli azzurri: Ebuhei, giunto sulla trequarti destra, passa al centro ove l’accorrente Cambiaghi calcia di prima, ma un difensore, immolandosi, salva la porta cagliaritana. Sul capovolgimento di fronte, Prati trova l’esterno della rete. Avvio di ripresa con il Cagliari più intraprendente. All’11’ palla-gol per Pavoletti, che spizza di testa sottomisura, con Caprile bravo a respingere la sfera.

Al 21’ il vantaggio dei padroni di casa: Viola inganna Caprile direttamente su calcio piazzato. Ma c’è un fallo di Pavoletti sull’ex portiere del Bari, di proprietà del Napoli: il Var richiama Maresca, che annulla la rete. Al 26’ Cambiaghi impensierisce Scuffet, comunque abile a parare. Alla mezz’ora Deiola fa sponda per Viola nei sedici metri, ma il colpo di testa di quest’ultimo termina fuori. Al 35’ il direttore di gara fischia il calcio di rigore per una sbracciata di Walukiewicz su Pavoletti: calcia Viola alla destra di Caprile, che si allunga bene, respingendo la palla.

Al 42’ ancora decisivo Caprile, che esce bene su Luvumbu lanciato a rete. Al 48’ conclusione di Grassi dai 22 metri, con il pallone che finisce ampiamente sul fondo. Al 50’ Caprile è superlativo sul tiro da pochi passi di Petagna. Un punto a testa, che parrebbe servire a poco a entrambi (ma invece consente loro di muovere la classifica).

TABELLINO

CAGLIARI – EMPOLI 0-0

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi (48’ st, Jankto); Deiola, Prati, Sulemana (44’ st Oristanio); Viola (44’ st Mancosu); Lapadula (1’ st Luvumbu), Pavoletti (44’ st Petagna). A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Witeska, Obert, Di Pardo, Pereiro. Allenatore: Ranieri.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko (38’ st Ismajli), Grassi, Maleh (1’ st Bastoni; 15’ st Ranocchia); Maldini (15’ st Gyasi); Cambiaghi, Caputo (28’ st Cancellieri). A disposizione: Berisha, Perisan, Indragoli, Marin, Baldanzi, Shpendi. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

NOTE: pomeriggio con cielo coperto. Ammoniti: Maleh, Lapadula, Cacace. Angoli: 8-6. Recupero: 4’, 8’. Uscito per infortunio Bastoni. Al 37’ st Viola si fa parare il calcio di rigore.