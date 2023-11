Cagliari-Genoa 2-1, Zappa firma la seconda vittoria consecutiva

Cagliari, 5 novembre 2023 - Il Cagliari è uscito vittorioso dalla partita delle ore 15 del pomeriggio di Serie A. L'unico match domenicale previsto in questa fascia oraria, valido per la giornata numero 11 di campionato, ha visto i sardi padroni di casa prevalere per 2-1 contro il Genoa. Il gol di Viola al 48' aveva portato in vantaggio la squadra di Claudio Ranieri, che era stata poi raggiunta sul pari dalla marcatura di Albert Gudmundsson. Il gol decisivo lo ha firmato Zappa, alla sua prima rete in Serie A, che è valsa anche tre punti preziosi per i suoi. I sardi conquistano così la seconda vittoria stagionale, la seconda di fila dopo il rocambolesco successo contro il Frosinone, e salgono a quota 9 punti in classifica. Il Grifone di Alberto Gilardino resta invece fermo a quota 11 e vede la zona calda della classifica avvicinarsi sempre più.

Le formazioni titolari

Claudio Ranieri schiera il suo Cagliari con il 4-3-1-2 di partenza. Scuffet protegge i pali, assistito da Goldaniga, Chatzidiakos, Dossena e Augello che compongono la linea difensiva. Jankto, Prati e Makoumbou compongono il vertice basso e quelli laterali del rombo, mentre quello alto sulla trequarti è occupato da Mancosu. Oristanio e Luvumbo sono i due terminali offensivi. Alberto Gilardino preferisce il 3-5-2 per il suo Genoa. Martinez occupa posto in porta, Sabelli, Dragusin e Vasquez sono i tre centrali. De Winter e Martin corrono sulle corsie laterali a tutto campo, mentre in mezzo ci sono Strootman, Badelj e Frendrup. Malinovskyi si muove a supporto di Gudmundsson, in un attacco leggero.

Primo tempo

Le prime fasi della partita sono di studio. Il Cagliari cerca di tessere qualche trama interessante, specialmente sulla corsia mancina, mentre Gudmundsson è il punto di riferimento del Genoa quando si tratta di portare su e far salire il baricentro. Al sesto minuto i rossoblù di casa manovrano con Makoumbou, che apre proprio a sinistra per Augello, il quale trova in mezzo Luvumbo che però è impreciso nel suo tentativo di conclusione. Il Grifone prova a rendersi pericoloso con una iniziativa su calcio piazzato, calciato però troppo addosso a Scuffet da Martin. I sardi cercano di controllare maggiormente il controllo del pallone, mentre la squadra di Alberto Gilardino sembra agire più di rimessa per il momento. Prati cerca una conclusione al 21', murata dalla difesa genoana; sorte simile ha il tentativo di Frendrup dall'altra parte, con il centrocampista dei liguri che però stacca di testa. Alla mezz'ora le emozioni stentano ad arrivare e Mancosu prova a svegliare l'Unipol Domus con un gran tiro da centrocampo: l'estremo difensore avversario si trovava fuori dai pali della propria porta, ma la conclusione dalla lunghissima distanza del sardo è debole e imprecisa. L'occasione più grande è del Genoa e arriva solamente al minuto 36: Gudmundsson prova a far fruttare un calcio piazzato crossando nel cuore dell'area, dove puntuale arriva Vasquez; il difensore calcia bene ma è sfortunato, colpendo solamente la traversa. Brivido per i ragazzi di Claudio Ranieri, che stavolta hanno rischiato grosso. Il match ha un altro sussulto al minuto 40, quando viene annullato un gol a Luvumbo dopo una bella giocata di Oristanio, a causa di un fallo stesso attaccante angolano ravvisato da Guida. Questo è l'ultimo guizzo di una prima frazione di gioco piuttosto equilibrata e avara di palpitazioni, che si chiude sul risultato di parità.

Secondo tempo

Claudio Ranieri effettua un paio di sostituzioni nel suo Cagliari durante l'intervallo. Una di queste vede l'ingresso in campo di Viola, che al suo terzo minuto di gioco realizza il gol che apre le marcature su assist di Oristanio. La gioia dei tifosi sugli spalti dell'Unipol Domus, però, dura a malapena il tempo di esultare: al minuto 51, infatti, Sabelli mette in area un bel cross, sul quale Gudmundsson si avventa in acrobazia. Gol del solito islandese che pareggia i conti sull'1-1. La partita sembra essersi accesa all'improvviso, dopo un primo tempo così così. Cinque minuti dopo il gol del pari, il Genoa rischia di incassare un'altra rete. Martinez deve superarsi per due volte di fila: Dragusin rinvia male e Zappa conquista la sfera, viene fermato dall'estremo difensore genoano che poi effettua un altro grande intervento sul secondo tentativo di Luvumbo. Ora anche Alberto Gilardino mette mano alla panchina per cominciare la girandola di sostituzioni. Le due squadre sembrano iniziare a soffrire un po' di fatica e si allungano. I padroni di casa tornano in vantaggio al minuto 69. Gudmundsson, prima diventato eroe per il gol del pareggio, perde una brutta palla sulla pressione avversaria; Petagna serve in qualche modo Zappa, che arriva sulla sfera dopo un rimpallo e realizza la sua prima marcatura in Serie A, che vale il 2-1 per i sardi. Si entra nell'ultimo quarto d'ora di gioco e gli ospiti cercano di trovare disperatamente una rete per evitare la sconfitta. Malinovskyi si guadagna e poi sciupa una buona chance su calcio di punizione, mentre dall'altra parte Luvumbo lo dribbla per un paio di volte in contropiede e dopo incassa un fallo che lo costringe a terra per diversi secondi. Augello al minuto 81 cerca fortuna da fuori area ma ne ha ben poca, così come Azzi all'89'. Il Genoa cerca di spingere ma trova pochi spazi per fare male, quando il direttore di gara comanda sei minuti di recupero. Dragusin spara alto un piattone interessante, mentre Scuffet deve fare un miracolo sul tentativo di Thorsby.

Il tabellino del match

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Chatzidiakos (46' Zappa), Dossena, Augello (90+6' Obert); Jankto (76' Azzi), Prati, Makoumbou; Mancosu (46' Viola); Oristanio (64' Petagna), Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Wieteska, Zappa, Obert, Viola, Deiola, Pereiro, Sulemana, Azzi, Desogus, Lapadula, Pavoletti, Petagna, Shomurodov. Genoa (3-5-2): Martínez; Sabelli, Dragusin, Vásquez; De Winter, Strootman (59' Thorsby), Badelj (59' Puscas), Frendrup, Martín (66' Haps); Malinovskyi (84' Ekuban), Gudmundsson. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Vogliacco, Matturro, Hefti, Haps, Kutlu, Thorsby, Galdames, Ekuban, Puscas, Fini. Marcatori: 48' Viola (Cag), 51' Gudmundsson (Gen), 69' Zappa (Cag) Direttore di gara: Marco Guida Cartellini gialli: Malinovskyi (Gen), Gudmundsson (Gen), Goldaniga (Cag), Petagna (Cag), VIola (Cag) Cartellini rossi: