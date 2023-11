Cagliari-Monza 1-1: Maric risponde al vantaggio di Dossena

Cagliari, 26 novembre 2023 – Finisce 1-1 il lunch match dell’Unipol Domus tra il Cagliari padrone di casa e il Monza. Un pari che permette ad entrambe le squadre di muovere la classifica e che è maturato al termine di un match dai due volti: nel primo tempo è stato il Cagliari, grazie a un ispirato Viola e a un’eccellente organizzazione tattica che ha garantito ritmi alti, a fare la partita e a passare in vantaggio già al 10’ con la deviazione vincente di Dossena sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, però, le parti si sono invertite e il Monza, aiutato anche dai cambi operati da Palladino, è riuscito ad uscire dal guscio trovando il pari a circa mezz’ora dalla fine con l’incornata vincente del neoentrato Maric. Trovato il pari, poi, i brianzoli hanno continuato a spingere alla ricerca del 2-1, ma per ben due volte hanno dovuto fare i conti con la “Dea Bendata” che ha mandato sulla traversa le conclusioni di Mota (qualche minuto prima del pari) e di Ciurria a una manciata di secondi del triplice fischio finale di Marchetti che ha sancito un pareggio finale che ha rispecchiato nella sostanza quanto visto nel corso dei 90’.

Le scelte di Ranieri e Palladino

Ritorno all’antico per Ranieri che opta per una difesa a tre davanti a Scuffet, formata da Hatzidiakos, Goldaniga e Dossena. Zappa e Augello occupano le corsie laterali, con Prati, Makoumbou e Viola a completare il centrocampo. Davanti, infine, il, tandem d’attacco formato da Petagna e Luvumbo, con Lapadula che parte inizialmente dalla panchina. Schieramento speculare per il Monza di Palladino: tra i pali della porta dei brianzoli c’è Di Gregorio, protetto dal trio di centrali formato da D’Ambrosio, Carboni e Caldirola. I quinti sugli esterni sono invece Birindelli e Kyriakopouolos, mentre Pessina, Gagliardini e Colpani presidiano la mediana. In attacco, invece, Colombo recupera da un affaticamento muscolare e fa coppia con Dany Mota, che non partiva titolare dal 2 ottobre scorso.

Primo tempo

Partenza grintosa dei brianzoli che, nei primi 3’, provano a colpire per ben due volte: la prima con la frustata dalla distanza di Mota deviata in corner da Scuffet e la seconda, ancor più lampante, sul conseguente corner, con D’Ambrosio che, sfruttando le difficoltà su palla inattiva del Cagliari, stacca di testa e costringe ancora Scuffet agli straordinari per alzare il pallone sopra la traversa. La risposta del Cagliari è però veemente e affidata alle ripartenze. Proprio da una di esse nasce il vantaggio rossoblù: al 10’ Viola si conquista con un tiro dal limite un corner, sugli sviluppi del quale Dossena trova la deviazione giusta sotto porta. Trovato il vantaggio, gli isolani in fase di non possesso tengono alta la pressione sui portatori di palla avversari, giocando con ordine e cercando poi di sfruttare sempre la pericolosità di Viola sui corner conquistati a ripetizione (ben otto in meno di mezz’ora). Dall’altra parte il Monza fatica a tenere alto il baricentro e deve attendere il 32’ per creare qualche grattacapo alla retroguardia cagliaritana con la bella combinazione tutta di testa tra Colombo e Mota che però non trova la deviazione in porta per un soffio. Ancor più insidioso, al 37’, il destro di Birindelli che, dopo essersi incuneato in area, costringe Scuffet a rifugiarsi in corner. L’esterno biancorosso è poi prezioso anche in fase di copertura al 40’, quando riesce a murare il tiro pericoloso di Luvumbo. Anche l’ultimo squillo di un frizzante primo tempo è di marca isolana e porta la firma dello scatenato Viola che, con un sinistro a giro su punizione, dà al pubblico dell’Unipol Domus l’illusione del gol colpendo però soltanto l’esterno della rete.

Secondo tempo

Anche in avvio di ripresa il canovaccio di gara resta invariato, con il Cagliari che cerca di pressare alto il Monza, ma è il Monza al 51’ a creare la prima occasione del secondo tempo con Mota che, su cross basso di Birindelli, spizza la palla verso la porta e, pur con un tiro non irresistibile, lambisce la traversa della porta avversaria. Cinque minuti più tardi Palladino mischia le carte e inserisce Maric e Ciurria per un Colombo ancora in non perfette condizioni e Birindelli. La mossa si rivela azzeccata perché il Cagliari con il passare dei minuti abbassa i propri ritmi, la mole di gioco del Monza al contrario cresce e proprio l’attaccante bosniaco dei biancorossi sigla il pari al 61’ con uno stacco di testa vincete su calcio d’angolo. Non pago, Maric prova a mettere a segno anche il bis attaccando la profondità su suggerimento di Colpani e non riuscendo a superare Scufett che si fa trovare pronto sull’intervento a tu per tu con l’avversario. Uno dei rari guizzi della gara del numero 28 del Monza, che al 67’ lascia il campo assieme a Dany Mota, facendo spazio a Valentin Carbon, i e Machin. A meno di 20’ dalla fine arrivano poi anche i primi cambi di Ranieri che torna alla difesa a quattro rendendo però ancor più offensiva la trazione del suo Cagliari con gli innesti di Oristanio, Jankto, Lapadula e Pavoletti per Viola, Goldaniga, Petagna e Luvumbo. Forze fresche per i rossoblù che all’84’ rischiano qualcosa di troppo sulla frustata dal limite di Gagliardini, che costringe Scuffet agli straordinari, ma poi torna a salire di colpi e prova a creare un paio di situazioni pericolose con Lapadula. Qualche istante prima del triplice fischio di Marchetti che sancisce l’1-1 finale, però, è il Monza a sfiorare la rete del sorpasso con Ciurria che con un tiro cross deviato da un avversario colpisce la seconda traversa di giornata dei biancorossi. Il tabellino: Cagliari (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga (dal 73’ Oristanio), Dossena; Zappa, Prati, Makoumbou, Viola (dal 73’ Jankto), Augello (dall’88’ Azzi); Petagna (dal 77’ Pavoletti), Luvumbo (dal 77’ Lapadula). All. Ranieri Monza (3-5-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Carboni (dall’82’ Marì), Caldirola; Birindelli (dal 56’ Ciurria), Pessina, Gagliardini, Colpani (dal 67’ Valentin Carboni), Kyriakopoulos; Mota (dal 67’ Machin), Colombo (dal 56’ Maric). All. Palladino Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido Marcatori: Dossena (10’) Maric (61’). Note – Ammoniti: Prati, Birindelli, Machin.