Calcio serie c: nel mirino l’attaccante bernardotto. Gubbio, il tecnico Taurino più vicino

GUBBIO – Sono ore decisive per il Gubbio. Le valutazioni di Notari insieme all’ormai nuovo diesse Alessandro Degli Esposti – non ancora annunciato ufficialmente – sono praticamente giunte alle conclusioni. Sul tavolo sembra fossero rimasti i nomi di Andrea Dossena, lo scorso anno alla Pro Vercelli, e Roberto Taurino, la scorsa stagione sulla panchina del Monopoli. Il primo, però, pare stia trattando con la SPAL che vuole sostituire Domenico Di Carlo e la società rossoblù avrebbe virato sul secondo. Classe 1977, Taurino ha avuto esperienze sempre con squadre del Sud, partendo dal Nardò nel 2017 e passando per Bitonto, Viterbese, Virtus Francavilla, Avellino, Monterosi e, appunto, Monopoli, dove è subentrato portando la squadra a salvarsi tramite i playout. Intanto ci sarebbe stato un incontro con i dirigenti del Sassuolo per parlare di alcune possibili operazioni tra cui rientrerebbero quelle di Mercati e Casolari. Anche Bernardotto è da monitorare: tornato al Giugliano dopo il prestito, l’attaccante non rimarrà in Campania e il Gubbio attende. Su di lui, però, sembra si stia muovendo anche il Perugia.