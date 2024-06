Empoli. Cagliari in pressing per sbloccare Nicola

Cagliari ed Empoli al lavoro per "sbloccare" il contratto per un altro anno con la società toscana dell’allenatore Davide Nicola. Ci sono ancora dettagli da definire per risolvere consensualmente l’accordo che legava il mister all’Empoli. Ma la strada è in discesa: c’è già l’intesa su tutto tra club rossoblù e Nicola. Anche l’Empoli sta cercando un allenatore. La situazione si può comunque sbloccare da un giorno all’altro. I rapporti tra Cagliari ed Empoli in questi anni sono stati più che buoni.