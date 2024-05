Cagliari-Lecce 1-1: Krstovic risponde a Mina. Nel finale i pali dicono no ai giallorossi

Cagliari, 5 maggio 2024 - Lunch match della trentacinquesima giornata che è un crocevia per la salvezza: il Cagliari, reduce dalla sconfitta di Marassi, ospita il Lecce, a cui manca pochissimo per raggiungere l'obiettivo. I sardi sono a tre punti di vantaggio dalla diciottesima posizione e, con una vittoria oggi, farebbero un balzo in avanti importante a poco dalla fine; dall'altra parte i salentini hanno sette punti di vantaggio su Udinese e Sassuolo, un divario buono ma che non fa dormire sonni proprio tranquilli. Lato formazioni, Ranieri scende in campo con un 4-3-1-2 con Lapadula e Luvumbo davanti e Gaetano ad agire da trequartista, con Scuffet tra i pali. Dall'altra parte Gotti con il suo 4-4-2 con la coppia Krstovic-Piccoli davanti, con Oudin e Dorgu sulle corsie. Dirige l'arbitro Matteo Marcenaro

Primo tempo

Parte aggressivo il Cagliari che vuole subito imporre il proprio ritmo e innescare la velocità del solito Luvumbo. Al decimo vicino al gol del weekend Gianluca Lapadula: contropiede dei padroni di casa, Luvumbo corre in campo aperto e poi crossa al centro per Lapadula che in rovesciata colpisce male e fa terminare il pallone tra le braccia di Falcone. Arriva anche il primo giallo della partita al 14', all'indirizzo di Roberto Piccoli. Gol annullato a Deiola al 18'! Continua a dominare il Cagliari in questo avvio, la squadra di Ranieri trova la rete con Deiola dopo una serie di batti e ribatti, il tiro viene deviato da Nandez che beffa Falcone e va in porta, ma dopo la review viene sanzionato un tocco di mano del 14 rossoblù in fase di riconquista palla. Calano i ritmi nella fase centrale del primo tempo, il Lecce continua ad aspettare e ora anche il Cagliari abbassa la pressione. Si sblocca la gara al 26', segna Mina! Cagliari meritatamente in vantaggio: corner dalla sinistra di Augello, palla che viene messa fuori e diventa buona per Gaetano che svirgola, ma pronto c'è Mina che dall'area piccola la deve solo mettere in porta. Adesso il Lecce è chiamato a rispondere per cercare di riportare il match in parità. Al 34' primo squillo di Oudin su punizione, ma Deiola devia in angolo dal quale non nasce nulla. Brutto fallo di Gaetano su Ramadani e attenzione perché Marcenaro va al Var. Espulso Gaetano al 44'! Follia del giocatore di Ranieri che va a colpire Ramadani tra polpaccio e ginocchio a piede alto coi tacchetti. Dopo un'iniziale ammonizione, la revisione al Var ha fatto cambiare idea al direttore di gara. Gli animi si scaldano con Pongracic che va a muso duro con Zappa, adesso Marcenaro deve essere bravo a gestire i nervi. Finisce 1-0 per il Cagliari il primo tempo, ma i padroni di casa sono uno in meno.

Secondo tempo

Si riparte con un cambio per il Lecce, Sansone per Piccoli, e due per il Cagliari: Zappa e Lapadula lasciano il terreno di gioco, al loro posto Wieteska e Sulemana, quindi Ranieri si copre con una sorta di 5-3-1.La partita continua a essere molto fisica, arrivano gialli anche per Sansone e Ramadani. Tanti contrasti a centrocampo, manca da entrambe le parti un po' precisione negli ultimi venti metri. Al 60' Krstovic riceve alle spalle della difesa, tenta il dribbling su Scuffet ma si allunga la palla e termina fuori. Vicino al gol Remi Oudin! Attacca a testa bassa il Lecce, corner con Oudin che prova al volo da dentro l'area e la palla esce di pochissimo. Ci prova due minuti dopo anche Pierotti, il neoentrato stacca di testa da centro area su invito di Gallo, ma Scuffet a una mano respinge. Girandola di cambi da una parte e dall'altra dentro Rafia per Oudin nel Lecce e fuori Luvumbo e dentro Shomurodov. A metà secondo tempo, il Cagliari prova a guadagnare tempo come può, mentre il Lecce inizia ad avere un nemico in più: il tempo. Serie di calci d'angolo degli ospiti che però non riescono a metterla dentro. In più, continua a essere altissima la tensione: Baschirotto, Mina, Sansone se le dicono di santa ragione prima di un angolo del Lecce, Marcenaro tiene tutti d'occhio e poi ammonisce Baschirotto. Penultimo cambio per Ranieri: dentro Azzi e fuori Augello, ma viene osservato anche Mina perché continua ad avere i crampi. Tantissime interruzioni in questo finale, si prospetta un recupero molto lungo. Otto minuti più recupero da giocare alla Unipol Domus, il Cagliari avanti ma sta soffrendo la pressione del Lecce, inoltre continuano a esserci problemi per Mina. Ha pareggiato il Lecce, ha segnato Krstovic all'84'! Break di Gallo che da sinistra prende il centro, apre per un compagno, si cambia la to da Almqvist che la mette forte e tesa in mezzo e sul secondo palo arriva puntuale all'appuntamento il montenegrino. Adesso il Lecce la vuole anche vincere, continua il pressing. Palo di Baschirotto all'86'! Ennesimo calcio d'angolo del Lecce, palla a rientrare, stacco di Baschirotto e il legno dice di no. Altro palo del Lecce, questa volta Krstovic all'88'! Palla lunga per Almqvst che crossa per Krstovic che stacca bene ma centra lo stesso palo di Baschirotto, quello alla sinistra di Scuffet. Assedio del Lecce, Scuffet fa gli straordinari su Blin che ci ha provato d'esterno, poi Gendrey da due metri trova ancora il corpo del portiere ex Udinese. iniziano sei minuti di recupero. Il Cagliari si protegge, il Lecce pressa ma ora iniziano ad averne meno anche gli uomini di Gotti. Finisce 1-1 tra Cagliari e Lecce nello scontro salvezza.

Tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa (Wieteska, 46'), Mina, Dossena, Augello (Azzi, 77'); Nandez (Obert, 91'), Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo (Shomurodov, 68'), Lapadula (Sulemana, 46').

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (Rafia, 72'), Blin, Ramadani (almqvist, 72'), Dorgu (Pierotti, 59'); Krstovic, Piccoli (Sansone, 46')

Reti: Yerry Mina (CAG) 16', Nedad Krstovic (LEC) 40'.