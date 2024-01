L’onesta’ di ranieri. "Primi 20’ da incubo, poi abbiamo reagito. Mancava Zirkzee...»

Non è una notizia, ma se tutti nel calcio facessero come Claudio Ranieri, che sa festeggiare una vittoria rendendo l’onore delle armi all’avversario e riconoscendo le circostanze che quella vittoria l’hanno resa possibile, tutto sarebbe più facile e piacevole. "Il Bologna oggi ha dimostrato di meritare la classifica che ha – dice il tecnico del Cagliari nel dopo gara –. Thiago è un bravo allenatore e la sua squadra gioca un bel calcio: per noi i primi venti minuti sono stati da incubo". Poi ci ha pensato Petagna a spaccare la partita con un gol che ha cambiato il canovaccio. "Sull’1-1 siamo entrati in campo anche noi – ammette Ranieri –. Avremmo dovuto farlo fin dall’inizio, nonostante i grandi meriti del Bologna: è una cosa in cui dobbiamo migliorare. Ma dopo ho visto lo spirito che dobbiamo sempre avere, siamo stati capaci di incendiare i nostri tifosi, che è quello che deve fare una squadra che ha come obiettivo la salvezza quando gioca in casa".

L’onore delle armi agli sconfitti, si diceva: "Al Bologna mancavano degli esterni d’attacco tutti potenziali titolari. E soprattutto non c’era Zirkzee, che per me è un giocatore fantastico". E che non c’entra nulla con Van Hooijdonk, come ieri il campo ha dolorosamente dimostrato.

m. v.