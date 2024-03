Cagliari-Salernitana 4-2: è Sho(w)murodov, doppietta e gara super dell'uzbeko

Cagliari, 9 marzo 2024 – In questo anticipo della ventottesima giornata di Serie A Cagliari e Salernitana si giocano tre punti fondamentali nella corsa salvezza. I sardi arrivano dal successo contro l'Empoli, mentre i granata sono sempre alla ricerca della prima vittoria in questo 2024. Mister Ranieri deve fare a meno di Luvumbo Zito, infortunato, dunque spazio a Gaetano dietro all'unica punta Lapadula. Centrocampo con i muscoli di Makoumbou in mezzo con Deiola, larghi Jankto e Nandez, dietro linea a quattro con Zappa, Mina, Dossena e Augello davanti a Scuffet. Dall'altra parte, Liverani ritrova Fazio al centro della difesa che va a comporre il duo di centrali con Manolas, con Zanoli e Bradarci larghi e in porta sempre il Memo Ochoa. A centrocampo Coulibaly vertice basso, Maggiore e Kastanos mezze ali e poi Candreva e Tchaouna dietro all'unico riferimento che è Weissmann. In casa granata rimane da definire la situazione di Boulaye Dia che, nonostante abbia chiarito con il suo allenatore, ancora è fuori rosa dopo lo screzio dell'ultimo match. Tutti agli ordini di Fournesau.

Primo tempo

Buon approccio della Salernitana che schiaccia il Cagliari nella propria metà campo. Attivi sin dal primo minuto Candreva e Tchaouna che cercano di imbucare per Weissman, al momento ben contenuto da Mina e compagni. Ci prova Bradaric dalla venti metri, sulla sinistra, ma il suo mancino termina nella curva della Unipol Domus. Annullato per fuorigioco il gol a Lapadula! Il centravanti peruviano parte in profondità per vie centrali, viene servito da una bella palla di Zappa, il 9 controlla, si fa strada tra Manolas e Ochoa che vengono saltati e poi segna a porta vuota. In un primo momento, il secondo gol in campionato di Gianluca Lapadula è stato annullato per fuorigioco, ma dopo la revisione al Var la decisione viene ribaltata: gol di Lapadula e vantaggio Cagliari al 12'. Salernitana chiamata a recuperare un gol di svantaggio, nonostante in questo primo quarto d'ora di partita la squadra campana si è comportata meglio dei padroni di casa che, però, hanno colpito alla prima occasione utile. Che errore di Jankto al 18'! Dopo l'attacco della Salernitana, il Cagliari riparte con un'azione identica a quella che ha portato al gol di Lapadula, questa volta si sviluppa tutto nella fascia opposta, il lancio è per Jankto che arriva davanti a Ochoa ma apre troppo il destro e manda fuori. Terminata l'azione è arrivata la segnalazione di fuorigioco che, di fatto, avrebbe annullato il 2-0. Ci prova anche Mina di testa su angolo, ma la palla termina alta, sopra la traversa di Ochoa. Le due squadre cercano continuamente i lanci per i propri terminali offensivi: il Cagliari dagli esterni per gli inserimenti di Lapadula e Gaetano, mentre la Salernitana per la velocità di Tchouna e Candreva. Adesso la partita si fa complicata per gli ospiti, perché il Cagliari stringe le maglie in difesa e si copre con ordine senza lasciare varchi. Si fa vedere Tchouna che parte dalla destra, si sposta il pallone sul mancino e si accentra, dal gomito dell'are adi rigore calcia forte sul palo opposto di Scuffet che risponde presente. Al 33' serie di cross del Cagliari da sinistra e destra, con la palla che danza spesso in area di rigore, ma Manolas prima e Fazio poi riescono a evitare il peggio. Cross di Zanoli per Kastanos che incorna, ma la palla viene deviata da un difensore che salva il Cagliari. Annullato il raddoppio di Gaetano al 37'! Ancora una palla in verticale di un'esterno di Ranieri, per il taglio centrale del numero 70 che sfila alle spalle di Manolas e Fazio, riceve ed entra in area dalla destra e col sinistro batte un non perfetto Ochoa. Qui la review al Var è brevissima perché il fuorigioco è netto. Si resta sull'1-0. E questa volta il gol di Gaetano è buonissimo! Contropiede perfetto del Cagliari dopo un angolo della Salernitana. Spinge centralmente Nandez, dopo aver raccolto palla dal limite della sua area, sulla trequarti avversaria scodella per Gaetano sulla sinistra, il 70 entra in area, sterza, passa tra Zanoli e Tchaouna e batte Ochoa per il 2-0 Cagliari al 40'. La Salernitana, dopo aver impattato bene il match, soffre tremendamente sulle ripartenze del Cagliari che, infatti, ha sempre costruito occasioni da gol sfruttando la lentezza nel rientrare della difesa granata. Liverani è una furia in panchina, ai suoi servirà una scossa nel secondo tempo per riprendere questa partita. Ci prova di testa Weissman su angolo di Candreva, il centravanti però non trova la porta. Finisce il primo tempo: 2-0 Cagliari, Lapadula al 12' e Gaetano al 40'.

Secondo tempo

Un cambio per parte in questo inizio di ripresa: Pirola per Manolas tra le fila della Salernitana, mentre nel Cagliari per problemi fisici rimane negli spogliatoi Gaetano e al suo posto c'è Shomurodov. Dopo sei minuti dal suo ingresso in campo cala il tris Eldor Shomurodov! Fazio sbaglia tutto, Augello prende palla e serve in area l'ex Spezia e Roma che prova il sinistro a incrociare, Ochoa riesce a dire no ma poi in scivolata l'attaccante ribadisce in rete. Adesso serve un'impresa alla Salernitana. Passano cinque minuti e accorcia le distanze Kastanos! Zanoli dalla destra attacca Augello e si porta sul fondo dove mette dentro un pallone basso e teso sul quale si avventa il greco che fa 3-1. La riapre la Salernitana con Maggiore! Incredibile all'Unipol Domus, inizio di secondo tempo letteralmente folle. Calcio d'angolo di Candreva, Maggiore taglia davanti a tutti e sul primo palo di testa batte Scuffet. Nel giro di 60 secondi la Salernitana è tornata a -1. Ora la pressione è tutta sulle spalle dei padroni di casa, gli ospiti attaccano con fiducia. Coulibaly crossa da destra, ma Mina mette fuori, Candreva triangola con Kastanos e Thacouna ma poi di testa non trova la porta. Nandez prova a svegliare i compagni, Ranieri è pensieroso in panchina. Cambio in attacco per Liverani al 65': fuori Weissman e dentro Nwanko Simy. Cambia anche Ranieri, tre in un colpo solo: entrano Oristanio, Azzi e Viola per Lapadula, Jankto e Nandez. Cambi sulle corsie dunque per il mister dei sardi, che vuole ridare nuova verve alla sua squadra dopo questi primi 15 minuti di secondo tempo insufficienti nonostante il gol di Shomurodov. Ora rallenta la manovra il Cagliari, che gioca giustamente anche con il cronometro. Altri due cambi Salernitana: Gomis e Sambia per Coulibaly e Zanoli, Liverani aumenta la trazione offensiva. Doppietta di Eldor Shomurodov! Al 75' il Cagliari torna avanti di due reti: altro errore di Fazio che sbaglia il rinvio, Shomurodov è lì e ruba palla, punta e salta il centrale ex Roma e poi tocca sotto per battere Ochoa che para, la palla rimane lì ed ecco servita la doppietta a porta sguarnita del centravanti. Ranieri si copre: fuori Augello e dentro Wieteska al 77'. Vicino al quinto gol il Cagliari a nove dalla fine, con Azzi che entra in area dalla sinistra, calcia da posizione molto angolata sull'altro palo, Ochoa respinge e poi ci prova anche Shomurodov che però viene fermato dal fischio dell'arbitro per un fuorigioco. Lamentano un calcio di rigore i giocatori della Salernitana: Maggiore difende palla su Mina al limite dell'area, batti e ribatti, Simy in quelle zone prova a dare una mano e finisce a terra, ma non c'è niente per Fourneau. Viola sfiora il gol olimpico! All'86' angolo del Cagliari, con il 10 che va diretto in porta e Ochoa ci mette i pugni e manda via una palla molto pericolosa. Salernitana tutta avanti, il Cagliari si difende in questi ultimi tre minuti più recupero che sarà di 4 minuti. Finisce qui, vince il Cagliari 4-2 contro la Salernitana. Partita molto divertente, nel secondo tempo gli ospiti hanno provato a riaprirla di voglia, ma oggi dall'altra parte c'era un super Shomurodov che ha deciso il match.

Tabellino

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello (Wieteska, 78'); Nandez (Oristanio, 66'), Makoumbou, Deiola, Jankto (Azzi, 66'); Gaetano (Shomurodov, 46'); Lapadula (Viola, 66')

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Bradaric, Fazio, Manolas (Pirola, 46'), Zanoli (Sambia, 71'); Kastanos, Coulibaly (Gomis, 74'), Maggiore; Candreva; Tchaouna; Weissman (Simy, 65').

Reti: Gianluca Lapadula (CAG) 12', Gianluca Gaetano (CAG) 40', Eldor Shomurodov (CAG) 51', Grigoris Kastanos (SAL) 56', Giulio Maggiore (SAL) 58', Eldor Shomurodov (CAG) 75'