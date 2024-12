Serie C. Lecco, vietato sbagliare contro il fanalino di coda

Al Ballarin di Chioggia per chiudere con un successo un disastroso 2024 e terminare il girone di andata in scia alle squadre che, attualmente, sarebbero qualificate per i playoff. È questo l’obiettivo dell’incerottato Lecco di mister Volpe che, oggi pomeriggio alle 15, scenderà in campo a Chioggia contro il fanalino di coda Union Clodiense nell’ultima giornata di andata. Reduce dal pesante ko di Caravaggio, 2-5 contro l’Atalanta Under 23, il Lecco cerca un sussulto per regalarsi un Natale un po’ meno amaro.

(3-5-2): Furlan; Celjak, Billong, Beghetto; Lepore, Ionita, Galli, Ilari, Kritta, Tordini, Sipos. All. Volpe. Fulvio D’Eri