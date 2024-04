Calciatori italiani all'estero: Farioli vince e convince, male Emerson con il West Ham

Milano, 23 aprile 2024 - In archivio un'altra settimana di calcio in giro per l'Europa, e non solo. Si parte dal turno spezzettato di Premier League, con il Tottenham di Udogie e Vicario che non è sceso in campo e recupererà la trentaquattresima giornata il 14 maggio nel big match contro il City, stesso discorso per il Brighton di De Zerbi che si è visti posticipare il match contro il Chelsea. Arriva comunque una durissima grana per il Tottenham e per la nazionale italiana di Luciano Spalletti. Destiny Udogie ha chiuso la sua stagione 2023-24: nell'ultimo match contro il Newcastle (perso 4-0) il quadricipite della gamba destra è andato ko, dunque intervento chirurgico e stop per almeno tre mesi. Ciò significa non solo stagione finita con gli Spurs, ma anche addio alla possibilità di vederlo sulla corsia mancina con la maglia Azzurra a Euro 2024. "Un infortunio pone fine alla mia stagione. Non cambia quanto grato sia per ogni persona che mi ha seguito quest’anno", queste le parole scritte dall'ex Udinese sul suo profilo Instagram, sotto a una foto direttamente dal letto d'ospedale con accanto la mamma. Chi sorride è Francesco Farioli, che con il suo Nizza in Ligue 1 ha vinto e convinto contro il Lorient tornando a dire la propria nello sprint finale verso la Champions. In Germania, Grifo ottiene un punto nella sfida contro il Mainz e ora il Friburgo è a -5 dal sesto posto che vorrebbe dire preliminari di Conference League.

Premier League: domenica da dimenticare per Emerson

Nella trentaquattresima giornata di Premier League l'unico italiano sceso in campo è stato Emerson Palmieri con il suo West Ham. Una vera e propria debacle per gli Hammers che, in casa del Crystal Palace, hanno perso con un sonoro 5-2. Partita mai veramente in discussione, con i padroni di casa che tempo venti minuti ed erano già avanti di 3 reti. La terza marcatura porta la firma, nella porta sbagliata, proprio del laterale italo brasiliano: dal fondo sinistro Mitchell serve in area Hughes che crossa sul secondo palo, a due passi dalla porta, nel tentativo di anticipare Munoz, Emerson sbaglia tutto e tocca col destro nella propria porta. Nonostante i due gol (di cui uno autogol del portiere del Palace), la squadra di Moyes non è scesa in campo. Nessun giocatore minimamente vicino alla sufficienza, se non il povero Fabianski che ha raccolto la palla da dietro le spalle per ben cinque volte. Nella vittoria dell'Arsenal a casa del Wolverhampton, Arteta ha deciso di far riposare Jorginho in vista del big match di questa sera alle ore 21 contro il Chelsea, nel recupero della 29esima giornata. Molto probabile che il centrocampista ex Napoli parta titolare assieme a Rice e Odegaard nel trio in mezzo al campo dei Gunners. Scendendo di una categoria, in Championship, in serata Enzo Maresca e il suo Leicester hanno la possibilità di portarsi a +4 sul Leeds secondo. Le Foxes recupereranno infatti la 36esima giornata contro il Southampton, al momento quarto in classifica, e in caso di vittoria ci sarebbe un discreto margine a due giornate dalla fine.

Ligue 1: riecco il Nizza, tutto semplice per Gigio e il PSG

Non sbaglia, come spesso accade, il Paris Saint Germain in campionato: 4-1 al Lione ed ennesimo titolo a un passo. Succede tutto nel primo tempo: con il PSG che in 6 minuti è avanti 2-0, prima che Benrahma e Lacazette impegnino Donnarumma. Goncalo Ramos fa 3-0, poi Lione trova con Nuamah che parte da destra, si accentra e col sinistro da fuori area la mette a fil di palo dove Gigio non può arrivare. La pratica l'archivia ancora Ramos al 42' e poi nel secondo tempo è pura gestione della squadra di Luis Enrique che, comunque, rischia sul tiro di Cherki e Coqueret che sbattono su un pronto Donnarumma. Nella serata di venerdì il Nizza è tornato a vincere e, soprattutto, convincere: 3-0 al Lorient. Gli uomini di Farioli passano al 22' con Sanson e chiudono avanti la prima frazione. I padroni di casa hanno sempre il pallino del gioco e al 53' arriva l'autorete di Tourè che, di fatto, chiude i giochi. C'è poi tempo a due dalla fine per il tris di Guessand. Vittoria che permette al Nizza di mantenere il quinto posto con 47 punti, a -5 dal Lilla quarto e dunque tutto aperto ancora nella corsa alla Champions League. Nizza che domani sera (mercoledì 24 aprile, ndr) dovrà recuperare la ventinovesima giornata contro Olympique Marsiglia alle ore 21.

Bundesliga: punticino amaro per il Friburgo

Nella trentesima giornata di Bundesliga il Friburgo lascia per strada due punti nel pareggio contro il Mainz per 1-1. Si complica la corsa all'Europa, visto che Grifo e compagni sono al settimo posto a -5 dall'Eintracht Francoforte sesto. Dopo sei minuti segna Grogoritsch di testa su cross di Doan. Al 40', però, Burkardt va incontro al cross dalla destra di Caci e insacca. Nel secondo tempo ritmi più compassati e meno occasioni da gol, finisce 1-1, un pari decisamente più utile al Mainz che al momento è fuori dalla zona rossa. Per Vincenzo Grifo maglia da titolare e 56 minuti di gioco dove però non è riuscito a mettersi in luce con regolarità, se non per qualche imbucata per i compagni come quella al minuto 14' ben chiusa dalla difesa degli ospiti.

Il bel momento di Gabbiadini e l'Al Nasr

Piccola parentesi sul campionato degli Emirati Arabi Uniti, dove l'Al Nasr di Manolo Gabbiadini ha vinto la quarta partita in fila (settimo risultato utile consecutivo). Successo per 1-3 sul campo dell'Al-Bataeh Club grazie alle reti di Siqueira e la doppietta di Adel Taarabt. Non entra nel tabellino, ma trova comunque il modo di essere fondamentale l'attaccante ex Sampdoria, che confeziona un'altra bella prova. L'Al Nasr al momento è quinto in classifica dopo venti giornate con 34 punti, a -6 dal secondo posto che vorrebbe dire preliminari di Champions League Asiatica.