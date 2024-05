CALCIO. Angelana, salutano Mancinelli e Loris Gervasi

Doppia partenza in casa Angelana. Il direttore generale Giancarlo Mancinelli saluta il club giallorosso e insieme a lui anche il direttore sportivo Loris Gervasi. "Ritengo – sottolinea il dg Mancinelli - che dopo due stagioni importanti, trascorse in una società importante come l’Angelana, era arrivato il momento di farmi da parte. Credo si anche giusto e corretto sottolineare che questa appena conclusa secondo me è stata un’annata in cui si poteva fare meglio: avevamo una squadra che aveva le potenzialità per centrare i playoff. Ho comunicato la mia scelta al presidente Leonardo Santarelli, sottolineando che il club giallorosso è una delle migliori società in cui sono stato nella mia lunga carriera. Al club e all’intera dirigenza auguro le migliori fortune". La società è ora al lavoro per individuare il sostituto. Si va avanti nel segno della continuità, invece, a Tavernelle. Carlo Valentini guiderà il club gialloverde anche nella prossima

stagione. La volontà della società è quella di confermare gran parte della squadra che ha centrato la salvezza al primo anno da matricola.

Cambio in panchina nel girone A di Promozione.

Si separano infatti le strade del Padule e del tecnico Giacomo Calzuola.