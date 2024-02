Calcio: arriva il nuovo portiere. Foligno, c’è Marinaro

FOLIGNO – Domani, in occasione della trasferta sul terreno dell’Amerina, il Foligno si presenterà con due novità. Il nuovo allenatore Michele Proietti, subentrato ad Andrea Bobbi e l’arrivo di un nuovo portiere : Emilio Marinaro. Operazione quest’ultima alla pari dell’arrivo dell’allenatore Proietti a conferma che i vertici societari per provare a tirarsi fuori da una preoccupante posizione di classifica nel tentativo di evitare la retrocessione. In merito all’arrivo del 22enne portiere Marinaro, in passato il neo ‘numero uno’ ha indossato la casacca dell’Ascoli, della Fiorentina e della Ternana. Portiere che da ieri l’altro si è messo subito a disposizione dell’allenatore Proietti. Difficile ipotizzare, però, se Marinaro sarà o meno a disposizione dell’allenatore in occasione dell’appuntamento di domani sul terreno dell’Amerina. Confronto molto delicato quello che segna la prima apparizione di Proietti sulla panchina biancazzurra. Partita dalla quale il Foligno Calcio è obbligato a conquistare un risultato positivo necessario per dare il via a quella inversione di tendenza, tanto sperata ma che stenta ad arrivare. Risultato positivo che potrebbe rappresentare una svolta per ritrovare la fiducia e la serenità necessaria per cancellare il momento – no che dura dall’ultima gara del girone di ritorno. Fiducia e serenità per fronteggiare l’eccessivo nervosismo del Foligno che fin qui mediamente non è mai riuscito a chiudere le partite in parità numerica. L’allenatore Proietti dovrà fare i conti con le squalifiche di Santoni e Dieng appiedati entrambi dal giudice sportivo. Squalifiche che di recente hanno pesato sul rendimento della squadra obbligata a tamponare la maxi squalifica di quattro giornate inflitte il turno precedente a Nicolò Perri, sul conto della quale il Foligno ha provveduto a fare il ricorso ed in attesa di conoscere il verdetto del giudice sportivo.

C.Lu.