Calcio: campionato interregionale di Quarta categoria Figc. Tante reti, applausi e Terzo tempo

Una quarta giornata da applausi per il campionato interregionale di Quarta categoria Figc che ha visto scendere in campo, al Fioroni di Ellera, i ragazzi speciali di Nuova Alba, Ellera, Superga 48, Junior Città di Castello, Bastia e Anthropos Civitanova Marche. Una splendida giornata di sole che ha visto un gran bel pubblico sugli spalti. Amici, genitori, familiari arrivati da tutta l’Umbria per fare il tifo per i ragazzi che, sul manto in erba naturale e su quello in sintetico del Fioroni hanno regalato sorrisi e belle giocate. Alla mattinata di sport hanno presenziato anche gli assessori del Comune di Corciano Cocilovo e Gabrielli. Al termine delle partite, l’ormai immancabile Terzo Tempo, organizzato dalle famiglie e dall’Ellera calcio. Questo il quadro dei risultati: Nuova Alba-Ellera A 2-8, Ellera B-Superga 48 0-10, Junior Città di Castello-Antrhopos Civitanova Marche 2-11, Bastia-Superga 48 0-11, Junior Città di Castello-Ellera A 5-10, Antrhopos Civitanova Marche-Ellera B 6-3.