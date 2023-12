Calcio dilettanti: il mercato. Piazze sceglie la Fortis

Mercato dei dilettanti in fermento. Ecco le ultime novità. In casa Lastrigiana sono arrivati Federico Lavorini, (2002) portiere, prelevato dal Meridien Grifoni e Gerti Bibaj (2000) attaccante dalla Valdinievole Montecatini. In uscita: Bruno Marchetti, centrocampista; Tommaso Giannini, portiere: Mattia Morelli, attaccante; Lorenzo Costa, attaccante e Matteo Nania, centrocampista. Lo Scandicci con l’arrivo di Elia Meucci dal Pontassieve ha chiuso il mercato. Nel Signa gli ultimi innesti riguardano Munno, Pampalone e Giannoccari. In casa Fortis Juventus dopo l’uscita dell’attaccante Elias Oitana che ha preferito andare a giocare in serie D nel San Donato Tavarnelle, è stato rimpiazzato con la punta italo-uruguaiana, Facundo Piazze (nella foto), classe ’99, nato a Montevideo.

Novità anche in casa Audax Rufina: dopo la cessione in prestito al Fiesole dell’attaccante Ettore Cicalini (2002), dalla Fortis ha prelevato la punta Matteo Campagna (2000). Infine, altre notizie riguardanti la Promozione, il Grassina dalla Sangiovannese ha prelevato la giovane punta Jacopo Biondi (2004), mentre l’allenatore Alessio Miliani (come avevamo anticipato nei giorni scorsi) è stato ufficializzato dal C.S. Lebowski.

Giovanni Puleri