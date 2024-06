Calcio dilettanti. Prima: la Ginestra per il salto in alto. Seconda: Real Peretola, che brivido

In campo alle 16 le squadre dilettanti che stanno ancora lottando per l’obiettivo della promozione. In Prima Categoria comincia il triangolare decisivo tra le vincenti delle sfide intergirone dei play-off. La Ginestra Fiorentina è impegnata al "Friscia" di Arezzo contro il Tegoleto. Riposa il Forte dei Marmi. In Seconda Categoria si conclude invece l’unico triangolare intergirone, con il Real Peretola che gioca sul campo dei casentinesi dello Stia. Gli aretini hanno vinto in trasferta per 2-1 la prima gara contro il Montecarlo, che poi si è imposto sempre per 2-1 sul campo del Real Peretola. Oggi, sempre alle 16, si giocano anche le gare di andata del secondo e decisivo turno nazionale dei play-off di Serie D. La Zenith Prato ospita i marchigiani del Castelfidardo, mentre il Terranuova Traiana gioca sul campo degli abruzzesi del Giulianova.