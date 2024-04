Calcio dilettanti: Promozione. Settignanese-Fiesole, ecco il derby più atteso

Nel penultimo atto del campionato di Promozione, puntuale arriva il giorno del derby fra Settignanese e Fiesole; il penultimo stagionale fra squadre fiorentine del girone C. Un derby importante che domani ripropone entusiasmo e interesse fra le due compagini come quello dell’andata, quando il 17 dicembre scorso sul campo del Fiesole a trionfare fu la Settignanese con il risultato di 3-0. Stavolta a campo invertito i diavoli rossoneri allenati da Paolo Milanesi il derby se lo giocano con maggiori motivazioni per cercare un nuovo risultato utile a mettere in sicurezza la classifica che così darebbe modo alla compagine del presidente Maurizio Romei di chiudere in positivo questa prima stagione in Promozione. Una Settignanese non nuova a imprese particolari, come le due gare vinte contro la Sansovino del tecnico Testini con lo stesso risultato per 2-1; esito che sicuramente alla capolista Affrico ha reso più facile la volata verso il traguardo.

"Ricordo benissimo quella gara dell’andata quando la nostra vittoria fu conquistata su un campo pesante – spiega l’allenatore della Settignanese, Paolo Milanesi – In quella di ritorno la Sansovino si giocava una grossa chance per il campionato. Fu ancora la mia squadra a risultare determinante al termine di una grande prestazione". Domani contro il Fiesole che derby sarà? "Per noi è una partita decisiva in quanto manca un punto per la salvezza matematica. Chiudere la stagione con un successo sarebbe un ottimo risultato. Contro un Fiesole che ha disputato un grande girone di ritorno, occorrerà molta attenzione; in particolare contro i vari Renna, Fantechi e Martini".

Giovanni Puleri