Calcio dilettanti. Seconda Categoria: una girandola di panchine. Le Bagnese e Laurenziana, la ripartenza è ok

Tre cambi in panchina in Seconda Categoria. Alla Laurenziana (Girone F) si è dimesso l’allenatore Carlo D’Onofrio, dopo la sconfitta casalinga con il Cobra Kai. D’Onofrio era arrivato sulla panchina dei biancorossi all’inizio di questa stagione, dopo due anni alla guida del Firenzuola. In precedenza l’esperienza al Santa Brigida, con la promozione in Seconda Categoria. Il nuovo allenatore, Francesco Sammarco, ha debuttato domenica scorsa conquistando subito una vittoria in trasferta a La Querce (2-3).

Il Santa Brigida (Girone D), dopo la sconfitta casalinga contro il Bagno a Ripoli (2-4, subendo la rimonta degli ospiti), si è separato dall’allenatore Marco Cresci. Con il tecnico ha lasciato anche il vice Andrea Falcini. Non è ancora stato definito il nuovo allenatore e domenica scorsa, nella trasferta di Scarperia contro il Sant’Agata, la squadra è stata guidata dal direttore sportivo Aldo Sulejmani.

Novità anche per il San Giusto Le Bagnese (Girone E), dove a metà della scorsa settimana si è dimesso l’allenatore Alessandro Santini. Nell’ultima partita, in attesa del nuovo tecnico, la squadra è stata affidata a Daniele Checcacci, direttore sportivo del settore giovanile: è arrivata una vittoria per 5-0 in casa con il Club Sportivo Firenze.

Insomma, il mercato dei dilettanti ma soprattutto i movimenti sulle panchine fanno segnare una serie di situazioni che andranno ad accendere prestazioni e rendimento delle squadre in vista della seconda parte della stagione.