Calcio e Sanremo: per quali squadre fanno il tifo i cantanti in gara

Bologna, 3 dicembre 2024 – Da ieri è iniziato il conto alla rovescia per Sanremo, con i nomi dei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione che sono stati svelati ufficialmente. Si rivedrà Achille Lauro, celebre per le famosissime “Rolls Royce” e “Me ne frego”, cantate rispettivamente nelle edizioni del 2019 e del 2020, oppure Giorgia, che nel 2023 si è classificata al sesto posto con il brano “Parole dette male”. Per altri come Tony Effe ed Emis Killa, invece, sarà la prima volta nel prestigiosissimo palco dell’Ariston. Insomma, i presupposti perché quello del 2025 possa essere un Sanremo ricco di sorprese e ci sono tutti, data la caratura dei personaggi in gara.

Tuttavia, non tutti sanno che molti artisti in gara hanno una profonda passione anche per il mondo del calcio, alcuni dei quali hanno anche dedicato dei brani alla propria squadra del cuore.

Bresh, per esempio, è un grandissimo tifoso del Genoa, squadra della sua città, per la quale ha dedicato anche il brano “Guasto d’amore” nel 2023, che è diventato un vero e proprio simbolo della tifoseria genoana. C’è poi Emis Killa, rapper dichiaratamente milanista che nel 2015 ha scritto e cantato il brano #Rossoneri insieme a Saturnino. Il Milan è anche la squadra del cuore di Guè, che a Sanremo 2025 parteciperà insieme a Shablo, ma anche di Irama e Rkomi, con quest’ultimo che è stato spesso visto allo stadio per sostenere i rossoneri. La Juventus, invece, a Sanremo 2025 sarà “rappresentata” da Francesca Michelin, Francesco Gabbani e Brunori Sas, mentre Rose Villain terrà in alto la bandiera dell’Inter, squadra per la quale ha dedicato una canzone dopo la vittoria del ventesimo scudetto nella passata stagione, insieme a Tananai e Madame. Tra i cantanti in gara ci sono anche tanti tifosi della Roma, tra i quali spiccano Elodie, Simone Cristicchi, Noemi e soprattutto Tony Effe, che con la Dark Polo Gang ha composto una canzone dal titolo “Totti e De Rossi” e non ha mai nascosto la sua passione per la squadra giallorossa. Achille Lauro e Giorgia, invece, sono tifosi laziali, mentre Olly, autore del brano “Per due come noi” proprio con l’ultima vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, è un grande tifoso della Sampdoria. Infine, vi è una buona componente anche di tifosi del Napoli, rappresentata da Kekko dei Modà, Stash dei The Kolors e Massimo Ranieri, i quali terranno alto il vessillo dei partenopei durante i giorni del Festival della canzone italiana, che quest’anno andrà in scena dall’11 al 15 febbraio 2025.