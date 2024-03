Calcio Eccellenza

FOLIGNO – Quattro tappe, 360 minuti per conoscere chi tra l’Acf Foligno e il Terni Fc (l’unica rimasta ad insediare ad una lunghezza la capolista), salirà in di serie "D". Una volata a due destinata a tenere sospeso il fiato delle due tifoserie per un finale di stagione che potrebbe concludersi all’ultimo minuto della giornata finale. Finale trilling durante il quale tutto può accadere, in considerazione del fato che dopo il giro di boa concluso con l’Acf solitaria in vetta con una margine di vantaggio piuttosto consistente non sembrava lasciare nessun filo di speranza al resto del gruppo. Tesoretto di punti che l’attuale capolista ha disintegrato in virtù di un altalenante avvio della seconda parte della stagione caratterizzata al contrario dalla splendida cavalcata del Terni Fc che a questo punto proverà con tutte le proprie forze a ribaltare quelle che erano le previsioni di inizio stagione. " E’ chiaro – ha ribadito a ragione in più di una circostanza, Roberto Borrello, tecnico del’undici ternano – che vogliamo provare a dare un dispiacere ai nostri avversari". Situazione che al momento, però, i pronostici vedono ancora favorita l’Acf, anche se Alessandro Manni, tecnico dell’undici folignate continua a ripetere che :"Continuo a credere sulle potenzialità della mia squadra sul conto della quale ho la convinzione che in queste quattro finale non mi deluderà. Se poi dovesse accadere il contrario dovrò riconoscere il merito a chi è riuscito a fare meglio di noi". Finale rompicapo confermato dal recente cammino delle due squadre in lizza per salire in serie "D".

Al cammino altalenante dell’Acf che fin qui rispetto alla prima parte della stagione vanta quattro lunghezze in meno, percorso pressoché perfetto del Terni Fc che nelle ultime nove partite ne ha vinte otto e pareggiata una. Cammino, invece, pressoché identico quelle due squadre se è vero che l’Acf ha ottenuto fin qui 17 vittorie, sei pareggi e tre sconfitte con 47 gol. Vittorie le stesse 17 conquistate dal Terni Fc che ha perso 4 volte e ottenuto cinque pareggi. Numeri, a conferma di un finale di stagione al cardiopalma in considerazione del fatto che al penultimo turno il calendario prevede il super big match Terni Fc – Acf Foligno. Carlo Luccioni